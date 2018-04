Siria : Trovata fossa comune - potrebbero esserci 200 corpi : Una fossa comune che potrebbe contenere fino a 200 corpi è stata scoperta a Raqqa, l'ex 'capitale' dell'Isis nel nord della Siria: lo ha detto un funzionario della città, Abdallah al-Eriane, secondo ...

Trovata una fossa comune in Siria : 200 corpi? : Trovata una fossa comune in Siria: 200 corpi? La fossa è sotto un campo da calcio, nei pressi dell’ospedale in cui i combattenti dell’Isis si erano trincerati prima di essere cacciati dalla città nell’ottobre del 2017. Continua a leggere

Trovata una fossa comune in Siria : 200 corpi? : La fossa è sotto un campo da calcio, nei pressi dell'ospedale in cui i combattenti dell'Isis si erano trincerati prima di essere cacciati dalla città nell'ottobre del 2017.

Trovata fossa comune a Raqqa con duecento corpi : Una fossa comune che potrebbe contenere fino a 200 corpi è stata scoperta a Raqqa, l'ex 'capitale' dell'Isis nel nord della Siria: lo ha detto un funzionario della città, Abdallah al-Eriane, secondo quanto riporta Al Arabiya. Secondo al-Eriane circa 50 corpi - tra civili ed estremisti - sono stati recuperati finora. La fossa era stata scavata sotto un campo di calcio, vicino all'ospedale in cui i combattenti dell'Isis si erano ...

Trovata fossa comune a Raqqa. Un funzionario : “Potrebbero esserci centinaia di corpi” : Una fossa comune che potrebbe contenere fino a 200 corpi è stata scoperta a Raqqa, l’ex “capitale” dell’Isis nel nord della Siria: lo ha detto un funzionario della città, Abdallah al-Eriane, secondo quanto riporta Al Arabiya. Secondo al-Eriane circa 50 corpi - tra civili ed estremisti - sono stati recuperati finora. La fossa era stata scavata sotto...

Siria : Trovata fossa comune - forse fino a 200 corpi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - Trovata fossa comune a Raqqa : potrebbero esserci 200 corpi : La fossa era stata scavata sotto un campo di calcio, vicino all'ospedale in cui i combattenti dell'Isis si erano trincerati prima di essere cacciati dalla città nell'ottobre del 2017

Siria : Trovata fossa comune - forse fino a 200 corpi : Una fossa comune che potrebbe contenere fino a 200 corpi è stata scoperta a Raqqa, l'ex 'capitale' dell'Isis nel nord della Siria: lo ha detto un funzionario della città, Abdallah al-Eriane, secondo ...

Siria - 'Ispettori entrati a Duma'. Trovata fossa con 30 corpi : Gli ispettori dell'Opac sono entrati a Duma , la cittadina colpita da un presunto attacco chimico il 7 aprile scorso, per indagare sull'accaduto. Lo annuncia la tv di stato Siriana. La tv di Stato ...

Modella 25enne scomparsa nel nulla è riTrovata cadavere in una fossa : il giallo di Adea : Adea Shabani, 25enne Modella e attrice, è stata vista l'ultima volta a Hollywood lo scorso 23 febbraio insieme a Chris Spotz, forse il suo amante. Dopo mesi di ricerche, nelle ultime ore il tragico epilogo: la ragazza è stata ritrovata senza vita in una fossa dopo che poco prima l'uomo si è ucciso al termine di un inseguimento della polizia. Mistero sulle cause del delitto, si attende la conferma dell'autopsia.Continua a leggere