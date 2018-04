«Troppi costi per la sicurezza» | a rischio le manifestazioni estive delle pro loco

TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb : per Altroconsumo Troppi costi nascosti : I negozi TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb si dimenticano di parlare di alcuni costi, come quelli per la segreteria telefonica o il servizio "ti ho cercato": l'inchiesta di Altroconsumo, svolta in 50 punti vendita, rivela dati veramente preoccupanti riguardo questi "costi nascosti". L'articolo TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb: per Altroconsumo troppi costi nascosti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.