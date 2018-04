Trattativa | Di Matteo | “Se Dell’Utri lo ha minacciato | Berlusconi non ha mai denunciato”

Il pm Nino Di Matteo sulla sentenza Trattativa Stato Mafia : "C'è bisogno di un pentito di Stato" : "I carabinieri non hanno agito da soli. Non abbiamo avuto prove concrete per agire nei confronti dei livelli più alti. Noi riteniamo che i carabinieri siano stati incoraggiati a fare una Trattativa. Ho sempre sperato che quei carabinieri avrebbero dato un contributo ulteriore di conoscenza. Il fatto che siano stati condannati solo i carabinieri non significa che il livello politica non fosse a conoscenza o fosse il mandante. Ci vorrebbe ...

Trattativa - Di Matteo : "Ora c'entra il Berlusconi politico. Stato dimostra di non avere paura di processare se stesso" : Il pm Nino Di Matteo commenta la sentenza di primo grado del processo sulla Trattativa Stato-mafia, che ha visto condannati gli ex vertici del Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, l'ex senatore Marcello Dell'Utri e il mafioso Antonino Cinà, medico fedelissimo di Totò Riina (leggi l'articolo). "Esce fuori uno Stato di cui una parte – noi siamo degli umili rappresentanti dello Stato – non ha

Trattativa - Di Matteo accolto tra gli applausi dopo la lettura della sentenza. E un gruppo di cittadini lo ringrazia : "Siamo tutti Nino Di Matteo". Così, con queste urla, alcuni cittadini e attivisti di Agende Rosse e Scorta civica hanno incitato i magistrati nell'aula bunker del Pagliarelli, dopo la lettura della sentenza che ha sancito che Trattativa ci fu tra Stato e mafia. applausi anche fuori dall'aula, dove un gruppo di persone ha ringraziato Di Matteo mentre stava uscendo accompagnato dalla sua scorta

Mafia : pm Di Matteo - ora c’è certezza che la Trattativa ci fu : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “Ora abbiamo la certezza che la trattativa ci fu”. Così, il pm Antonino Di Matteo parlando con i cronisti subito dopo la sentenza. “La Corte – dice – ha avuto la certezza e la consapevolezza che mentre in Italia esplodevano le bombe nel ’92 e nel ’93 qualche esponente dello Stato trattava con Cosa nostra e trasmetteva la minaccia di Cosa nostra ai governi in carica. ...

Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – La sentenza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia "ha un valore storico". Ne è convinto il pm Antonino Di Matteo, uno dei pm dell'accusa, che dopo la lettura del dispositivo ha parlato con i cronisti.

Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – C'è un assente 'eccellente' all'ultima udienza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia a Palermo. Si tratta del pm Nino Di Matteo, nel frattempo trasferito alla Direzione nazionale antiMafia, che non ha ottenuto l'applicazione per l'udienza di oggi. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il magistrato dovrebbe invece essere presente al momento della sentenza,

