Tracce di enterococco | divieto balneazione alle spiagge bianche di Rosignano

meteoweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018)temporaneamente interdetta nel tratto di litorale ‘nord’, nel comune diMarittimo (Livorno). Il tratto interessato e’ tra il canale di presa Solvay (localita’ Lillatro) e l’inizio dell’area, dove vige gia’ un, del canale Pisano (fosso Bianco). Lo prevede un’ordinanza disposta dal sindaco Alessandro Franchi a seguito di una comunicazione di Arpat che ha riscontrato un lieve superamento del valore degli enterococchi intestinali in un campione prelevato in quel punto il 17 aprile scorso durante prelievi di routine. “Le risultanze analitiche comunicate da Arpat – spiegano dal Comune di– nel tratto di mare antistante il litorale dellenord, evidenziano il superamento dei limiti microbiologici esclusivamente per il parametro relativo agli enterococchi ...