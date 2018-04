Torino | lettera del comune ai genitori No Vax | “Vaccinate i vostri figli o niente scuola”

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cairo ( Torino ) : «Non preoccupati da lettera MediaPro» : «Non ci ha preoccupato. È una lettera che un contraente che ha fatto un'offerta importante ci manda e quindi vogliamo ovviamente capire di più per vedere se questa lettera semplicemente chiede un fine tuning o altro». Così Urbano Cairo , patron del Torino calcio, replica a chi gli chiede se Mediapro - l'intermediario della Lega Serie A che ha acquistato i Diritti tv per il triennio 2018 - 2021 - ha scritto alla ...

Olimpiadi invernali 2026 - Torino invia la lettera di interesse al Coni : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha invia to oggi al Coni la lettera di manifestazione d' interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026 . Lo comunica l'amministrazione...

Appendino trova l'intesa con i consiglieri M5S 'dissidenti' : inviata la lettera di interesse di Torino per le Olimpiadi 2026 : La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d' interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026 . Lo comunica l'amministrazione cittadina.Il gruppo M5s nel consiglio comunale di Torino "appoggia la decisione della sindaca Chiara Appendino ", che ha inviato al Coni una lettera dichiarando la manifestazione d' interesse della Città per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026 . ...

Olimpiadi invernali 2026 - Torino invia la lettera di interesse al Coni : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha invia to oggi al Coni la lettera di manifestazione d' interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026 . Lo comunica l'amministrazione cittadina. ...

Olimpiadi invernali 2026 - Torino invia la lettera di interesse al Coni : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha invia to oggi al Coni la lettera di manifestazione d' interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026 . Lo comunica l'amministrazione cittadina. ...

Olimpiadi invernali 2026 - Torino invia la lettera di interesse al Coni : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha invia to oggi al Coni la lettera di manifestazione d' interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026 . Lo comunica l'amministrazione...

Olimpiadi invernali Torino - resta la spaccatura nel M5s. Appendino prende tempo : rinviata lettera al Cio : Sulle Olimpiadi invernali del 2026 Chiara Appendino prende tempo. La firma della lettera con la manifestazione di interesse da mandare al Cio non verrà inviata oggi, come aveva annunciato lunedì sul Blog delle Stelle. Pratica rinviata a data da destinarsi, in attesa di placare i malumori all’interno della sua maggioranza M5s in Consiglio comunale. Intanto alla Città metropolitana, l’organo locale che raggruppa i sindaci e consigli dei comuni ...