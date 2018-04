Tirare gli accordi per le lunghe | lusso pericoloso

M5S : 'Meglio il voto che Tirare a campare'. Salvini : 'Contro governo tecnico pronto a tutto'. Casellati al Quirinale : 'In politica quando si parla di appoggio esterno si parla di voti per la fiducia; invece per noi questi voti non sono necessari perché M5s e Lega in quanto a numeri sono autosufficienti . Non si ...

Governo - Casellati al Colle. M5S : meglio il voto che Tirare a campare : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale alle 12 per riferire al presidente Mattarella dopo le consultazioni di ieri che non hanno dato il risultato sperato. Sembra infatti sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre il leader della Lega Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il ...

M5S : "Meglio voto che Tirare a campare" : 11.29 "Un governo che tiri a campare non ci interessa,a quel punto meglio il voto". Così su Twitter il capogruppo del M5S al Senato, Toninelli. "Ce la stiamo mettendo tutta per dare agli italiani un governo che migliori la loro vita. Rimaniamo noi stessi: intransigenti e legati ai nostri principi, in primis la coerenza. Stateci vicini. Grazie", scrive Toninelli.

Cina - miglioramento dell'ambiente per atTirare talenti : Zhang Jianguo, viceministro del Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese e direttore dell'amministrazione statale degli affari degli esperti stranieri, ha affermato che la Cina attuerà una ...

Noyz Narcos - "Enemy" / "Forse sarà il mio ultimo album - mi voglio riTirare e..." : Noyz Narcos, "Enemy": torna il rapper romano e lascia tutti senza parole perché sottolinea che potrebbe essere il suo ultimo album e che potrebbe decidere di ritirarsi dalla scena.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:13:00 GMT)

Di Maio : non farò presidente del Consiglio per Tirare a campare : Roma, 9 apr. , askanews, 'Ha senso andare al governo se sarà in grado di cambiare tutto in questo paese, non ha senso essere il presidente del Consiglio per tirare a campare'. Lo afferma Luigi Di Maio ...

Di Maio : non farò presidente del Consiglio per Tirare a campare : Roma, 9 apr. , askanews, - "Ha senso andare al governo se sarà in grado di cambiare tutto in questo paese, non ha senso essere il presidente del Consiglio per tirare a campare". Lo afferma Luigi Di ...

Tirare a campare? No - voto subitoE Draghi dice no a Palazzo Chigi I poteri forti vogliono Gentiloni : Dio li fa e poi li accoppia oppure per dirla alla Bud Spencer, Dio li fa e poi li accoppa. Stiamo ovviamente parlato dei vincitori delle scorse elezioni, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Già, perché ad un mese abbondante dal voto popolare, anzi, dal moto popolare che li ha investiti e portati sul trono del belpaese ancora non riescono a formare uno straccio di governo e se sia tutta colpa loro (o merito chissà) non è ...

Tirare a campare? No - voto subitoDraghi dice no a Palazzo Chigi E i poteri forti vogliono Gentiloni : Dio li fa e poi li accoppia oppure per dirla alla Bud Spencer, Dio li fa e poi li accoppa. Stiamo ovviamente parlato dei vincitori delle scorse elezioni, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Già, perché ad un mese abbondante dal voto popolare, anzi, dal moto popolare che li ha investiti e portati sul trono del belpaese ancora non riescono a formare uno straccio di governo e se sia tutta colpa loro (o merito chissà) non è ...

Torino - Mazzarri avverte i suoi : 'Tirare fuori gli attributi' : 'Ci vuole un risultato per ripartire'. Walter Mazzarri chiede al Torino, reduce da quattro sconfitte consecutive, 'risposte sul campo' a cominciare dalla partita di domani contro il Cagliari. 'In ...

Mazzarri scuote il Toro : 'Tirare fuori gli attributi' : 'Ci vuole un risultato per ripartire'. Walter Mazzarri chiede al Torino, reduce da quattro sconfitte consecutive, 'risposte sul campo' a cominciare dalla partita di domani contro il Cagliari. 'In ...

VD : Bex - le miniere di sale vogliono atTirare più turisti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Anestesia sbagliata - si sveglia durante l’operazione : si fa la pipi addosso per atTirare medici : La spiacevole disavventura medica del 25enne inglese Fenn Settle all'ospedale di Huddersfield nel 2016. L'uomo si stava sottoponendo ad un'operazione all'appendice, quando si è svegliato. "Ero paralizzato, ero sicuro di morire" ricorda.Continua a leggere

Perché è un errore riTirare la maglia numero 13 di Astori : ... stia giocando un ragazzino che sogna di diventare come Astori, che era un bravissimo calciatore e soprattutto una persona pulita, come dimostrato in questi giorni da un mondo del calcio che si è ...