Terremoto Centro Italia | a Norcia entra nel vivo il recupero degli edifici simbolo della

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/8 ...

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia - paura a Camerino [MAPPE e DATI] : 1/8 ...

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto Centro Italia : consegnate 3.058 Soluzioni Abitative di Emergenza in 44 Comuni : Ad oggi sono stati completati i lavori in 169 aree e sono state consegnate ai Sindaci 3.058 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 44 Comuni. A queste si aggiungono 502 Sae installate ma non ancora consegnate in attesa della conclusione dell’ultima fase delle opere di urbanizzazione che, sommate alle casette già consegnate, portano il totale a 3.560 Sae, pari al 93% del fabbisogno complessivo. In particolare sono 1.361 le casette consegnate ...

Scossa di Terremoto - epicentro a un chilometro da Storo : Storo . Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 che si è verificata alle 7.38 di oggi a un chilometro da Storo. Non sono segnalati danni.

Terremoto Centro Italia : messe in sicurezza le campane della chiesa di Tolentino : Intervento dei vigili del fuoco di Tolentino presso il Campanile della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, per rimuovere quattro campane poste sul campanile, lesionatosi ulteriormente a causa delle recenti scosse (tra cui il sisma magnitudo 4.6 del 10 aprile con epiCentro a 2 km da Muccia). I pompieri hanno rimosso le campane e messa in sicurezza la struttura del campanile. L'articolo Terremoto Centro Italia: messe in sicurezza le campane della ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Cascia : “Sosteniamo i nostri pastori” : Nel giorno in cui si inaugura la “Fiera del capo lanuto”, dedicata al mondo della pastorizia, il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha dichiarato: “I nostri pastori sono un po’ come gli ultimi dei Mohicani e se vogliamo salvarli dalla crisi e dai danni del Terremoto, dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi necessari per sostenerli economicamente e per rilanciare sui mercati nazionali e internazionali i prodotti ...

Terremoto Centro Italia - Teramo : consegnate ulteriori 44 casette Sae alla comunità di Montorio al Vomano : Stamattina il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca ha consegnato ulteriori 44 casette Sae (Soluzioni Abitative di Emergenza) agli abruzzesi di Montorio al Vomano (Te) costretti ad abbandonare le proprie abitazioni danneggiate dagli effetti del sisma del Centro Italia 2016/2017. alla partecipata manifestazione, oltre al Sottosegretario Mazzocca, erano presenti il Commissario Prefettizio Marialaura Liberatore, rappresentanti del ...

Terremoto Centro Italia - beni culturali : In Umbria messi in sicurezza 39 edifici : “Sono 39 le messe in sicurezza completate nell’area del cratere umbro degli edifici sotto tutela della Soprintendenza dei beni culturali e la scossa di qualche giorno fa, di magnitudo 4.6 con epiCentro Muccia, ci ha detto che è stata fatta bene, visto che non si sono registrati nuovi danni o aggravamenti di quelli esistenti“: lo ha dichiarato Marica Mercalli, soprintendente ai beni culturali dell’Umbria, in occasione del ...

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPA e DATI] : 1/6 ...

Nuova scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nel Maceratese - epicentro a Muccia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : proseguono le demolizioni a Castelluccio di Norcia : Per consentire la messa in sicurezza del borgo di Castelluccio di Norcia, quasi completamente distrutto dal Terremoto del 2016, il Comune ha ordinato la demolizione di altri otto edifici: in assena di opposizioni, le ruspe entreranno in azione il 26 aprile. A San Pellegrino di Norcia buona parte del del paese è stata demolita, ma i lavori proseguono anche qui. Contestualmente alle demolizioni, il Comune sta ordinando anche la rimozione delle ...

Terremoto - tante scosse al Centro e al Sud Italia : le faglie che fanno ballare lo Stivale in questo Aprile 2018 [DATI] : Terremoto – E’ un Aprile estremamente sismico in tutt’Italia: dopo un periodo di quiete moderata, negli ultimi giorni la terra è tornata a tremare in modo intenso e frequente nel nostro Paese. Tutto è iniziato Domenica 8 Aprile quando, alle 16:37, una scossa sismica di magnitudo 4.0 ha colpito il mar Jonio con epiCentro poco al largo dell’isola di Passo, in Grecia, poco a Sud di Corfù, a 38km di profondità. La scossa è ...