Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti : scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti: scontri tra centri sociali e gendarmeria Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della “rete di solidarietà” è stata fermata dalla gendarmerie d’oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta […]