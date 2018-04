Tennis | Fed Cup | la Svizzera retrocede

Fed Cup - Belgio 2-0 - Sara Errani alle 12 prova a rimettere in gioco l'Italia - SuperTennis - : Italia nei guai dopo il primo giorno di Fed Cup contro il Belgio. La sfida fra i due team si gioca a Genova. Il Belgio, alla fine della prima giornata, vince 2-0. Il punto 'sicuro' che doveva portare ...

Fed Cup - Italia-Belgio : si parte con Paolini-Mertens - diretta SuperTennis tv - : L'Italia sempre presente Nel suo palmares l'Italia, una delle 4 nazioni al mondo ad aver partecipato a tutte le edizioni, vanta quattro Fed Cup , 2006, 2009, 2010 e 2013, e giocato un'altra finale , ...

Tennis - Fed Cup 2018 : le semifinali. USA favoriti in Francia - tra tedesche e ceche decisivo il doppio? : Nel week end oltre agli spareggi promozione per l’accesso al Gruppo Mondiale 2019 di Fed Cup, si terranno anche le semifinali dell’edizione in corso: a Stoccarda andrà in scena Germania-Repubblica Ceca, mentre ad Aix en Provence si giocherà Francia-USA. Entrambe le sfide si disputeranno sulla terra indoor. Regna sovrano l’equilibrio nella prima sfida, anche se l’assenza di una doppista di livello assoluto da affiancare ad ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre ai raggi X. Sara Errani guida di un gruppo giovane : Si è entrati nella settimana del playoff di Fed Cup tra Italia e Belgio. A Genova nel weekend ci si gioca la promozione nel World Group. Tathiana Garbin ha convocato le seguenti giocatrici: Sara Errani, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Jessica Pieri. Andiamo ad analizzare le azzurre: Sara Errani: numero 91 del ranking WTA. In Fed Cup ha un record di 25-17 (9-4 in doppio). E’ il punto di riferimento di un’Italia completamente nuova e ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre convocate per il playoff promozione. Sara Errani guida le giovani : Tathiana Garbin, capitano della Nazionale Italiana di Tennis femminile, ha diramato le convocazioni per Italia-Belgio, playoff che vale la promozione al World Group della Fed Cup. Il match è in programma nel weekend del 21-22 aprile sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Queste le azzurre convocate: Sara Errani Jasmine Paolini Deborah Chiesa Jessica Pieri Sara Errani è la veterana della squadra e dovrà guidare le azzurre ...

Tennis - Nadal scalza Federer : Fognini scivola al 20esimo posto : Adesso c'è anche l'ufficialità dell'Atp: Rafa Nadal torna n.1 del mondo ai danni di Roger Federer che, complice l'eliminazione al 2/o turno a Miami perde per appena 100 punti lo scettro del Tennis mondiale , 8.770 punti contro 8.670, . Conferma al 3/o posto per il ...

Tennis : gli anni passano per Roger Federer e Rafael Nadal. E’ l’occasione per gli altri? : Roger Federer e Rafael Nadal, i due fenomeni del Tennis contemporaneo stanno iniziando a dare segnali di cedimento? Classe ’81 il primo ed ’86 il secondo, in queste ultime settimane, tra problemi fisici e stanchezza, la coppia sta cercando di prepararsi al meglio per i prossimi obiettivi: lo spagnolo sta pianificando la stagione sulla terra rossa per cercare l’11° successo nel Roland Garros mentre lo svizzero va a caccia della ...

