Tennis | ATP Budapest | Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego accedono al tabellone principale

oasport

: #Nadal inarrestabile a Montecarlo, battuto 6-4 6-1 Dimitrov e finale numero 12 sul rosso del Principato... ?????? … - Eurosport_IT : #Nadal inarrestabile a Montecarlo, battuto 6-4 6-1 Dimitrov e finale numero 12 sul rosso del Principato... ?????? … - Eurosport_IT : Rafa #Nadal è principesco: 11° titolo a Montecarlo con #Nishikori che s'inchina in finale, 76° titoli in carriera e… - DeathOfaSalesma : Nadal: un altro immortale! Eurosport : #Nadal è principesco: 11esimo titolo a #MonteCarlo , #Nishikori s'inchina i… -

(Di domenica 22 aprile 2018) Erano partiti in quattro, due di loro ce l’hanno fatta:hanno superato le qualificazioni guadagnandosi l’accesso aldel torneo ATP 250 di. Salutano invece l’Ungheria Marco Cecchinato e Stefano Napolitano (fuori già ieri nel primo turno delcadetto).ha superato oggi nel turno decisivo lo svedese Elias Ymer per 6-4 7-5 in 83 minuti di gioco, con due break nel settimo gioco del primo set e nell’undicesimo game della seconda partita. Chirurgico l’azzurro, bravo a sfruttare a pieno le uniche occasioni di break avute nell’incontro.ha battuto il tedesco Yannick Maden con un doppio 6-4 in un’ora e 45 minuti di gioco. L’azzurro nel primo set ha rimontato da 1-4 a 6-4 infilando cinque giochi consecutivi, mentre nel secondo set ha trovato, ...