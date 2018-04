Tartaruga di acqua dolce rinvenuta in spiaggia di Pescara

meteoweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) Unaviva e’ statanel pomeriggio di oggi nel tratto di mare antistante Piazza Primo Maggio a. L’allarme e’ stata dato dai numerosi presenti nella zona e che hanno allertato la Guardia Costiera. Una volta giunti sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto, dopo aver richiesto anche l’intervento del Centro Studi Cetacei, hanno verificato come si trattasse di unadie non marina. La competenza in questo caso e’ passata ai carabinieri forestali. L'articolodiindisembra essere il primo su Meteo Web.