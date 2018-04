Tacconi Vs D' Alessio | Juve arrabbiata | non sbaglierà | Ma il Napoli ha

gazzetta

: Giochiamo Juve-Napoli Tacconi: 'Segna Higuain' D’Alessio: 'Sì, un autogol' - TutteLeNotizie : Giochiamo Juve-Napoli Tacconi: 'Segna Higuain' D’Alessio: 'Sì, un autogol' - fraudagio_ : RT @Gazzetta_it: Intervista doppia a #Tacconi e @_GigiDAlessio_ su #JuveNapoli: 'Segna Higuain', 'Sì, ma un autogol' -

(Di domenica 22 aprile 2018) Due bandiere: Stefanolo è stato in campo, difendendo i pali dellantus dal 1983 al 1992. Gigi D'lo è sul palco, cantando il suo amore pere per ilin tutto il mondo. Gigi e Stefano sono amici, per una sera avversari e hanno giocato con la Gazzetta in questa intervista doppia che precede il big match che vale una stagione. Dove vedrà la partita? T: 'Io sarò ...