La Svolta della Corea del Nord di Kim Jong-un : “Stop ai test nucleari e missilistici” : La svolta della Corea del Nord di Kim Jong-un: “Stop ai test nucleari e missilistici” L’annuncio a sorpresa del leader di Pyongyang: “Non ce n’è più bisogno, siamo in una nuova fase della storia”. Esulta Trump: “Grande notizia per il mondo intero”.Continua a leggere L’annuncio a sorpresa del leader di Pyongyang: “Non ce n’è più […]

La Svolta della Corea del Nord di Kim Jong-un : “Stop ai test nucleari e missilistici” : L’annuncio a sorpresa del leader di Pyongyang: “Non ce n’è più bisogno, siamo in una nuova fase della storia”. Esulta Trump: “Grande notizia per il mondo intero”.Continua a leggere

Svolta della Corea del Nord : "Stop a test missilistici e nucleari" | Trump : grande notizia : La Corea del Nord ha annunciato che, a partire dal 21 aprile, sono terminati i suoi test nucleari e missilistici. La decisione è stata presa dopo una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea che ha espresso la volontà di concentrarsi sulla crescita economica.

Gay - Appendino : “A Torino forzeremo la mano per riconoscere i figli”. La Svolta dopo il caso della consigliera Pd : Chiara Appendino annuncia che il Comune di Torino è pronto a “dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini”. Nonostante l’Italia non sia “ancora pronta a riconoscere legalmente queste famiglie” e ci siano difficili “ostacoli burocratici“, la sindaca su Facebook spiega di essere pronta a registrare i figli delle coppie gay all’anagrafe “anche ...

Diego Abatantuono voce di Earth / Il film nelle sale per la Giornata della Terra : "La mia Svolta ecologista" : Diego Abatantuono voce di Earth, il film nelle sale per la Giornata della Terra. Il noto attore sottolinea il motivo per il quale ha deciso una svolta ecologista nella sua vita personale.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:59:00 GMT)

Governo - è il giorno della Svolta : Mattarella punta su Casellati : Sergio Mattarella venerdì era stato chiaro: «Al Paese serve con urgenza un Governo nella pienezza delle sue funzioni. Attenderò ancora alcuni giorni, poi deciderò io...

Governo - è il giorno della Svolta : Mattarella punta su Casellati : Sergio Mattarella venerdì era stato chiaro: 'Al Paese serve con urgenza un Governo nella pienezza delle sue funzioni. Attenderò ancora alcuni giorni, poi deciderò io come uscire dallo stallo'. Ebbene, ...

Trovata nel cervello la 'culla' della schizofrenia : da scienziati italiani la Svolta nella ricerca : Trovata nel cervello la culla della schizofrenia, ossia l'insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni della percezione tipiche della malattia. La scoperta, pubblicata su 'Neuroimage: Clinical', è ...

Vino - è l’anno della Svolta green : +45% di vendite bio : svolta green nel bicchiere dove mai così tanto Vino biologico è stato versato dagli italiani con un balzo record del 45% nelle vendite del 2017 rispetto all’anno precedente, per un totale di 3,84 milioni di litri venduti nella grande distribuzione a livello nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Infoscan Census che svela la rivoluzione nei consumi in atto in occasione del Vinitaly dove all’apertura di domenica 15 ...

Andrew House : l'ex Sony parla di PS4 - di cicli di vita più lunghi - del futuro delle console e della possibile Svolta dello streaming : "Al di là delle sfide a livello tecnico non c'è alcuna ragione per cui lo streaming di videogiochi non possa essere presente nello stesso modo in cui lo abbiamo visto nelle industrie di musica, film ...

Andrew House : l'ex Sony parla di PS4 - di cicli di vita più lunghi - del futuro delle console e della possibile Svolta dello streaming : Andrew House è stato una delle personalità più importanti negli ultimi anni di successi della divisione PlayStation di Sony. Una figura di spicco per la divisione gaming che recentemente ha abbandonato la posizione di chairman di Sony Interactive Entertainment ma le cui opinioni su PS4, su PS5 e sul futuro del gaming non possono che essere estremamente interessanti.Come riportato da Polygon, House è recentemente intervenuto al GamesBeat in una ...

La Svolta epocale della venuta a Canossa del più celebre Signore degli Over the top : Decine di milioni di persone hanno seguito in diretta le due audizioni di Mark Zuckerberg. E hanno condiviso con milioni di altre le impressioni, le critiche, gli apprezzamenti e le ironie sulle risposte del fondatore di Facebook a senatori e deputati americani. Anch'io ho letto e scritto post e tweet, e ho scorso su Instagram le foto degli eventi di Washington.Non ho saputo resistere alla tentazione di fare qualche screenshot della all-news ...

I 3 punti della Svolta a destra europea e i puntini da connettere del Pd : La rilevanza crescente della destra radicale , caratterizzata da una visione del mondo nazionalista ed autoritaria, dall'opposizione all'immigrazione e dalla retorica populista, è uno degli sviluppi ...

Amstel Gold Race 2018 : il momento della verità per Diego Ulissi. La grande occasione per dare una Svolta alla carriera : Il Trittico delle Ardenne sarà l’appuntamento chiave della stagione di Diego Ulissi. Il corridore della UAE-Team Emirates, dopo aver chiuso al quarto posto il Tour Down Under a gennaio, è praticamente sparito dai radar, non riuscendo più a lasciare il segno. Per questo motivo all’Amstel Gold Race avrà la grande occasione di centrare il primo acuto stagionale e dare anche una svolta alla sua carriera. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive ...