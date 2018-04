Le squillo minorenni per i potenti di Macerata e il Dna dello sconosciuto Sul corpo di Pamela : I familiari di Pamela Mastropietro sono furiosi. Non sopportano la continua fuga di notizie sul caso della diciottenne con problemidi droga, uccisa e barbaramente smembrata da un gruppo di nigeriani , ...

Sul corpo di Pamela è stato trovato il Dna di una persona sconosciuta : depositate le perizie dei Ris : Chi altro c'era nell'appartamento di via Spalato 124 a Macerata il 30 gennaio scorso quando venne uccisa e fatta a pezzi Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si era allontanata il giorno prima dalla comunità terapeutica Pars di Corridonia? Il ritrovamento del Dna di una persona non coinvolta nell'inchiesta, certificato dagli accertamenti del Ris dei carabinieri di Roma depositati alla Procura di Macerata, fa sorgere il dubbio che il ...

Justin Bieber ha postato una foto con il suo viso Sul corpo di Beyoncé : Un capolavoro di Photoshop The post Justin Bieber ha postato una foto con il suo viso sul corpo di Beyoncé appeared first on News Mtv Italia.

A 2 anni le spuntano i peli pubici : mamma sotto choc. Quando la donna si accorge che la sua bimba mostra Sul suo corpo i segni dello sviluppo - la porta subito in ospedale per capire cosa c’è che non va. La verità è sconvolgente (e fa venire i brividi) : Quando è nata, l’11 ottobre 2013, la piccola Brynnleigh Shepherd era sanissima. Una bella bambina in carne e in perfetta forma. Ma nel giro di qualche mese la sua vita è inesorabilmente cambiata. All’inizio del 2016 la madre della bimba ha iniziato a notare strani cambiamenti sul corpo della figlia: il suo seno stava crescendo e le erano spuntati i peli pubici. La donna era assolutamente sconvolta. La madre, Breeanna Shepherd, 23 anni, l’ha ...