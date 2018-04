STORIA 25 aprile | il monopolio della Resistenza fa male alla memoria

Archeologia e natura il 25 aprile a Canosa : rivivi la sua STORIA millenaria : -VI sec.d.C., con i singolari capitelli corinzi figurati unici al mondo ed i resti della Basilica sabiniana. In caso di maltempo, si visiteranno i luoghi al coperto, inoltre per la partecipazione ...

Don Matteo 11 trama e STORIA completa : anticipazioni ultima puntata del 19 aprile 2018 : Ci siamo, è il momento di darvi le anticipazioni di Don Matteo 11 sull'ultima puntata: giovedì 19 aprile 2018 andrà in onda il capitolo conclusivo di questa intensa stagione, in cui abbiamo conosciuto nuovi personaggi e non è stato difficile affezionarsi a loro. Uno dei nuovi, però, sarà in pericolo di vita: Cosimo morirà nell'ultima puntata? Le anticipazioni di Don Matteo 11 sull'episodio intitolato Il bambino di Natale non sono molto ...

LA STORIA DEL DOTTOR WASSELL/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi - 13 aprile 2018) : La STORIA del DOTTOR WASSELL, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 13 aprile 2018. Nel cast: Gary Cooper, Lareine Day e Signe Hasso, alla regia Cecil De Mille. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 04:10:00 GMT)

L’11 aprile è il giorno più noioso della STORIA : ecco perché : È stato uno studioso britannico a definirlo il giorno più noioso della storia: L’11 aprile del 1954 sarebbe stato il giorno più noioso della storia del Novecento. ecco perché.Continua a leggere

Aprile 1978 : 40 anni dal lancio della Fiat "Ritmo" : la STORIA e le foto : La berlina dal design innovativo fu presentata al Salone dell'Automobile di Torino. Diventò un caso di successo nei 10 anni di produzione, anche nelle versioni cabrio e Abarth

Accadde oggi : il 9 aprile 1959 venivano presentati i primi 7 astronauti della STORIA : Era il 9 aprile 1959 quando l’Agenzia Spaziale statunitense presentava alla stampa i primi astronauti della storia: Scott Carpenter, L. Gordon Cooper, John Glenn, Virgil “Gus” Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard e Donald Slayton. Si tratta dei pionieri del Progetto Mercury, il primo programma spaziale statunitense con equipaggio. La selezione, iniziata a gennaio, aveva passato in rassegna ben 508 piloti collaudatori militari, ...

Sono Innocente/ Anticipazioni : Alberto Matano torna in TV - la STORIA di Enzo Tortora (8 aprile) : Sono Innocente, Anticipazioni e storie della prima puntata d'esordio della nuova stagione: Alberto Matano racconta di cosa si occuperà e tra i racconti si parlerà di Enzo Tortora.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:06:00 GMT)

Don Matteo 11 trama e STORIA completa : anticipazioni tredicesima puntata del 12 aprile 2018 : Tutto tornerà alla normalità con la tredicesima puntata di Don Matteo 11? Le anticipazioni per giovedì 12 aprile 2018 tranquillizzano i fan, che si sono dovuti accontentare di vedere un solo episodio della fiction per due settimane: l'undicesima e la dodicesima puntata, infatti, sono andate in onda per un'oretta soltanto, questo per garantire gli ascolti e il successo di Don Matteo 11 per una settimana in più. Almeno così pare. Se tutto dovesse ...

Nuovo video per Vampyr al 5 aprile - dettagli sulla STORIA : Vampyr è un gioco molto atteso, in uscita il prossimo 5 giugno per PS4, Xbox One e PC. Oggi lo sviluppatore Dontnod Entertainment ha rilasciato un Nuovo video dedicato interamente alla storia. Mostrando anche la parte tecnica, ci da un assaggio del gioco anche nella sua forma narrativa. Si tratta di addentrarsi in un oscuro mondo dei vampiri accompagnati dalle angoscianti note di (Don’t Fear) the Reaper. Potete vedere il video a fondo ...

Don Matteo 11 trama e STORIA completa : anticipazioni dodicesima puntata del 5 aprile 2018 : Penultimo appuntamento con le anticipazioni di Don Matteo 11: la dodicesima puntata del 5 aprile 2018 sarà la penultima, infatti, e stiamo per dirvi tutto quello che succederà. Non aspettatevi, naturalmente, di leggere le sorprese che gli autori hanno riservato per il loro pubblico, perché perderebbero l'effetto sorpresa, appunto, se venissero svelate prima. Nella dodicesima puntata di Don Matteo 11 vedremo gli episodi Tutta la vita e Il ...

