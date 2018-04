Stefano Sollima | ZeroZeroZero | riprese in corso della nuova serie Sky

Stanno cominciando le riprese di 'ZeroZeroZero' - la nuova serie diretta da Stefano Sollima - : Per questo, laddove la coca è l'economia di scala, non esiste altro che lo scontro feroce e violento. Guarda la cocaina, vedrai polvere. Guarda attraverso la cocaina, vedrai il mondo. Non potete ...

Soldado - ecco il trailer del film di Stefano Sollima : Quando era uscito nel 2015, il film Sicario, diretto da Denis Villeneuve (poi divenuto regista del nuovo Blade Runner) aveva attirato l’attenzione soprattutto per il suo cast di stelle, fra cui Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin. Ora quasi tutte quegli attori, fatta eccezione per Blunt, torneranno nel seguito intitolato Soldado e diretto dall’italiano Stefano Sollima, affermatosi in questi anni grazie alle serie Romanzo ...

Potrebbe essere Stefano Sollima il regista del film di Call of Duty : Il mondo del cinema e quello dei videogiochi si incontrano nuovamente e, stavolta, si realizzerà una pellicola ispirata al celebre sparatutto Call of Duty. Di per sé, già questa Potrebbe essere una notizia, tuttavia è importante segnalare alcune indiscrezioni che vorrebbero Stefano Sollima come regista del film. Le trattative sarebbero iniziate Come saprete, il regista italiano è famoso per l'apprezzata serie di Gomorra, il film di Suburra e ...

Grandi nomi per il film di Call of Duty : Stefano Sollima pensa a Tom Hardy : Il celebre e apprezzato regista italiano, Stefano Sollima, dirigerà la pellicola ispirata a Call of Duty? Questo ancora non si sa, ma come probabilmente saprete, qualche giorno fa erano emerse alcune notizie che volevano proprio il regista di Gomorra: La Serie, Suburra e Sicario 2 tra i possibili registi per il film.Anche se ancora non esiste alcuna ufficialità, Stefano Sollima, intervistato da Metro, ha parlato degli attori con cui avrebbe il ...