Stato-Mafia | Pm Di Matteo | ' Dell' Utri tramite dopo il ' 92'

Sentenza Stato Mafia - Nicola Mancino a Mezz'ora in più : "Mai saputo della trattativa" : "Quando ero al Viminale sono stati arrestati tanti mafiosi latitanti. Quando è Stato arreStato Madonia ho chiesto che gli venisse applicato il 41 bis. Potrei dimostrare come ho fatto davanti alla Corte che non sono Stato un ministro dell'Interno "morbido". Il mio primo atto fu andare a Palermo e chiedere l'arresto di Riina". Lo dice l'ex ministro dell'Intero Nicola Mancino a Mezz'ora in più. "Allora non avevo alcun interesse a fare ...

Il pm Nino Di Matteo sulla sentenza Trattativa Stato Mafia : "C'è bisogno di un pentito di Stato" : "I carabinieri non hanno agito da soli. Non abbiamo avuto prove concrete per agire nei confronti dei livelli più alti. Noi riteniamo che i carabinieri siano stati incoraggiati a fare una Trattativa. Ho sempre sperato che quei carabinieri avrebbero dato un contributo ulteriore di conoscenza. Il fatto che siano stati condannati solo i carabinieri non significa che il livello politica non fosse a conoscenza o fosse il mandante. Ci vorrebbe ...

Tutti i conti che non tornano nella sentenza Stato-mafia : Si dovranno leggere le motivazioni. Ma già dal dispositivo, letto venerdì in aula dal presidente della Corte d'assise d'appello di Palermo Alfredo Montalto, viene fuori palesemente che qualcosa non ...

E' Stato la mafia : Fu così che l' eterna politica mafiosa trovò in Dell' Utri, e dunque in Berlusconi, i suoi vindici e salvatori. Nel giugno '92, subito dopo Capaci, Dell' Utri capì che i vecchi protettori del suo ...

Trattativa - Fiandaca : “Le condanne per il patto Stato mafia? Questioni giuridiche troppo sottili per i giudici popolari” : Un suo saggio, pubblicato dal Foglio con un titolo non proprio sobrissimo, aveva scatenato le critiche sulla procura di Palermo. “La Trattativa è una boiata pazzesca“, campeggiava sulle sette pagine di inserto allegate al quotidiano allora diretto da Giuliano Ferrara. Erano i mesi in Giorgio Napolitano aveva trascinato davanti alla Consulta i pm siciliani e il giurista Giovanni Fiandaca – il padre del diritto penale antimafia ...

Il giurista che definì il processo sulla trattativa Stato-Mafia una "boiata" non cambia idea dopo la sentenza : "Non andava fatto" : Qualche anno fa, in piena bufera mediatica, quando quello sulla trattativa Stato-Mafia veniva definito il processo del secolo, usò parole dure, bollando l'atto di accusa della Procura di Palermo come una "boiata pazzesca". Oggi Giovanni Fiandaca, tra i massimi studiosi italiani di diritto penale, non usa la scure, ma ribadisce dubbi e perplessità manifestati da sempre sul lavoro dei pm palermitani dicendo che il processo non si ...

Stato-Mafia - sulla trattativa di governo irrompe quella con Cosa nostra : Non è solo una decisione storica striata di politico, ammettiamolo. Non è soltanto una bomba sganciata al cuore aritmico delle istituzioni, alla sacralità del 'corpo dello Stato', la sentenza della ...

Trattativa Stato-Mafia - condannati Mori e Dell'Utri/ Di Battista ringrazia la Procura di Palermo : Trattativa Stato-Mafia: condannati Mori, Dell'Utri e Ciancimino. Alessandro Di Battista parla di giornata storica e ringrazia la Procura di Palermo per quanto fatto(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:36:00 GMT)

[Il punto] Trattativa Stato-mafia - la sentenza dei giudici inchioda anche Berlusconi. Ecco perché : Luigi Di Maio è convinto che la sentenza di ieri della Corte d'assise di Palermo condanna Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia a non entrare a Palazzo Chigi. E il pm che insieme a Antonio Ingroia ...

Stato-mafia - condanne eccellenti e polemiche. Ora si aspettano le motivazioni : La sentenza chiama in causa Berlusconi attraverso un suo fedelissimo come Marcello Dell'Utri. Si attende di poter entrare nel dettaglio del giudizio della corte di assise di Palermo -

Di Maio : sentenza Stato-mafia è spartiacque - inizia nuovo futuro : Rho, 21 apr. , askanews, - "Siamo in un momento del Paese da ieri in cui stiamo riscrivendo i libri di storia, un nuovo futuro". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luig Di Maio, a proposito della ...