Station 19 | spin-off di Grey' s Anatomy

Station 19 : foto - trailer e notizie sullo spin-off di Greys' Anatomy : Sarà proprio lei la nuova eroina di casa Shondaland : una donna al comando in un mondo… di uomini. Il trailer Le altre serie tv sui pompieri Sembra proprio che la tv non possa farne a meno: i ...

Station 19 - cosa c'è da sapere sullo spin-off di Grey's anatomy : L'universo di Grey's anatomy è pronto a sfornare un nuovo spin-off : dopo Private Practice, durato sei stagioni, dal 22 marzo 2018 è la volta dei vigili del fuoco di Station 19, che sposta l'azione a soli tre isolati dal Seattle Grey Sloane Memorial e che vedrà una maggiore interazione tra i nuovi personaggi e quelli storici di Grey's anatomy , appunto. Station 19, la trama Ambientato in una stazione dei Vigili del Fuoco di Seattle, Station ...

Sneak peek e promo di Station 19 - debutto hot il 22 marzo per lo spin-off di Grey’s sui pompieri di Seattle (video) : Il nuovo promo di Grey's Anatomy 14x16 è anche il primo promo di Station 19, che debutta col pilot il 22 marzo su ABC: lo spin-off sui pompieri di Seattle, che prende le mosse dal medical drama condividendo il personaggio di Ben Warren, avrà a quanto pare lo stesso registro drammatico ma brillante della serie madre. A giudicare dal promo davvero hot, e non solo perché fuoco e fiamme divampano in quel di Seattle costringendo i vigili della ...