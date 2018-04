Stagione concertistica | un trio all' opera

Stagione concertistica - il 15 aprile '18 "O paese do sole" : Dal 1997 fa parte del Coro della Chiesa di San Vitale di Napoli diretto dal M° Teresa Campana, cantando in numerosi spettacoli, nelle Chiese e nei Teatri più famosi di Napoli, con un programma che ...

CON IL CONCERTO DI CHIARA NICORA E FERDINANDO BAROFFIO PROSEGUE SABATO 10 MARZO LA Stagione concertistica INTERNAZIONALE "MELODICA" A RAGUSA ... : Dal 2005 collabora con produzioni teatrali realizzando musiche originali di scena per vari spettacoli. Ha scritto le musiche per la serata-evento per la celebrazione dell'anniversario della ...