Stabilimenti balneari | non si dovrà applicare direttiva Bolkestein

Bolkestein : «La direttiva non si applica agli Stabilimenti balneari» : A distanza di anni, il padre della direttiva servizi - l’ex commissario Ue Frits Bolkestein - torna sul tema delle concessioni per gli stabilimenti balneari: «Sono beni e non servizi. A loro non dovrebbe applicarsi la direttiva». Bolkestein parla a un convegno del centro-destra, che compatto nel preannuncia una nuova battaglia per escludere i balneari....