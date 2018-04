Spalletti | “Con cuore e coraggio | diamo qualcosa in più”

Spalletti : “contro il Cagliari vittoria unico obiettivo” : “Ci eravamo creati la possibilità di gestire qualcosa, ce la siamo giocata. Restano sei partite, non so quanti punti serviranno per raggiungere la Champions o cosa ci riserverà il futuro, ma noi dobbiamo ragionare partita dopo partita. L’analisi della partita di domani è che la vittoria è l’ unico obiettivo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia del match con il Cagliari “Il fatto ...

E' uno Spalletti duro dopo la gara della "sua" Inter contro il Napoli, un pareggio giusto per quello che si è visto in campo: "tutti parlano di qualità Ma qui non ce n'è molta". Parole che sicuramente faranno discutere.