Spal | Semplici | “Roma grande squadra”

Serie A Spal - Semplici : «Dispiace - l'avevamo approcciata bene» : FERRARA - "Non siamo stati la Spal delle ultime uscite, soprattutto per merito della Roma , che ha fatto una grande partita sfruttando le sue grandi doti. Dispiace, perché la partita l'avevamo ...

Spal Roma / Streaming video e diretta tv : Semplici vs Di Francesco - probabili formazioni - quote e orario : diretta Spal Roma info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie A che apre la 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Tutte le nostre forze contro la Roma» : FERRARA - La Spal è in palla: non perde una partita da una vita , ultimo ko contro il Napoli a metà febbraio, . Leonardo Semplici carica la sua squadra prima dell'anticipo contro la Roma di Eusebio Di ...

Spal - Semplici : 'Spero che la Roma sia distratta dal Liverpool' : 'Mi auguro che la Roma pensi molto alla sfida di martedì in Champions League a Liverpool , ma hanno grande personalità e Di Francesco sa gestire al meglio ogni situazione'. Leonardo Semplici , ...

Diretta / Spal Chievo streaming video e tv : Semplici vs Maran. Probabili formazioni - quote e orario : Diretta Spal Chievo: info streaming video e tv, Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Spareggio salvezza tra gli estensi e i veronesi allo stadio Mazza(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:49:00 GMT)

Semplici : “Spal è maturata - pronti per corsa salvezza” : “La squadra ha trovato la sua maturità migliorando, ora abbiamo una identità di gioco e una compattezza che ci ha permesso di trovare buoni risultati. Quando poi riesci a limitare i gol subiti e a fare risultati positivi lavorando nel migliore dei modi trovi la tranquillità necessaria per sviluppare il tuo calcio”. Una delle migliori difese tra le squadre che lottano per non retrocedere e la voglia di restare nella massima serie, ...

Semplici : “mi auguro di restare a lungo alla Spal” : “Il mio contratto scade nel 2019, sono 3 anni che sto a Ferrara, sono legato a questi colori e a questo club, abbiamo fatto cose straordinarie tornando in A, mi auguro che questo percorso possa proseguire ancora a lungo”. E’ la precisazione del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, che ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1, esprime la sua volontà di proseguire il suo cammino con la formazione ...

Serie A Spal - Semplici : «Pagata l'inesperienza. Ora pronti per la A» : Leonardo Semplici , ospite di 'Radio anch'io sport', ha espresso la sua soddisfazione per il punto preso in casa viola. La Spal non perde da sette turni e, tra le ultime quattro, è la squadra con la ...

Serie A Spal - Semplici : «Fatto qualcosa di straordinario» : FIRENZE - "Affrontavamo la squadra più in forma del momento, noi eravamo un po' in difficoltà dal punto di vista della rosa e i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario" . Così il tecnico della ...

Fiorentina-Spal 0-0 - pareggio che accontenta più Semplici : Pioli interrompe la striscia di vittorie [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

Fiorentina Spal - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Semplici cambia passo ai suoi : Diretta Fiorentina Spal, info streaming video e tv: derby toscano con i viola che son reduci da sei vittorie consecutive e puntano l'Europa.