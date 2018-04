Spal-Roma | le pagelle | Gonalons è un altro | Nainggolan e Strootman ok

Video/ Spal Roma (0-3) : highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata) : Video Spal Roma (0-3): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 34^ giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio Mazza (21 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 03:04:00 GMT)

PAGELLE Spal Roma (0-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 34^ giornata. I protagoniasti, i migliori e i peggiori in campo allo stadio Mazza

Spal-Roma - Semplici : 'Affrontato una squadra in grande forma fisica e mentale' : Striscia di otto risultati utili consecutivi interrotta, Spal che esce sconfitta dal Mazza contro la Roma: 3-0 il risultato finale a favore dei giallorossi. Un ko che Leonardo Semplici commenta così ...

Spal-Roma - Di Francesco : 'Atteggiamento da grande squadra - segnale di crescita importante' : ... da adesso possiamo preparare la gara con il Liverpool con la testa libera: dobbiamo essere cattivi, giocare con la giusta mentalità", le parole dell'attaccante ceco a Sky Sport. Schick ha poi ...

Serie A Spal-Roma 0-3. il tabellino : FERRARA - Vittoria esterna della Roma in casa della Spal, 0-3. Apre l'autogol di Vicari, nella ripresa Nainggolan e Schick vanno a bersaglio. CLASSIFICA Serie A Spal-Roma: NUMERI E STATISTICHE ...

