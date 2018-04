Spagna | il Barcellona vince la Coppa del Re | 5-0 al Siviglia

Spagna - Italiano trovato morto a Barcellona : è giallo : E' mistero a Barcellona per la morte di un uomo di Uri, in provincia di Sassari. Francesco Masia, 34 anni, cameriere, è morto ieri sera nella città catalana. Era partito per Barcellona otto anni fa ...

Spagna; tris Messi - il Barcellona non fatica col Leganes : TORINO - Lionel Messi si è riscaldato in vista del ritorno dei quarti di Champions League , martedì all'Olimpico contro la Roma, segnando una tripletta al Leganes in un anticipo della 31/a giornata di ...

Champions League - Barcellona-Roma : le ultime dalla Spagna LIVE : BARCELLONA - Ci siamo. La Roma è chiamata a battersi contro una delle squadre più forti del mondo. Si gioca questa sera al Camp Nou l'andata dei quarti di finale di Champions League . Di Francesco ancora con il dubbio Nainggolan , studia il modo di fermare il Barcellona di Leo Messi. ...

ESPN Spagna : l'Inter vuole Rafinha ma con lo sconto - il Barcellona : 'Non meno di 30 milioni' : Si è inserito in modo graduale nel gioco dell'Inter, di cui adesso sembra una componente imprescindibile. Rafael Alcantara, meglio conosciuto come Rafinha, ha saputo conquistare un posto da titolare ...

Dalla Spagna : Griezmann spinge per il Barcellona : Addio all' Atletico Madrid a fine stagione: secondo Sport , Antoine Griezmann ha scelto il proprio futuro e spinge per il trasferimento al Barcellona .

In Champions è sfida Italia-Spagna : Barcellona-Roma e Juve-Real Madrid : Roma, 16 mar. , askanews, Doppia sfida spagnola per Juventus e Roma nei quarti di finale di Champions League sorteggiati oggi a Nyon. La Roma affronterà il Barcellona, la Juve se la vedrà contro il ...

In Champions è Italia-Spagna La Roma con il Barcellona Per la Juve c’è di nuovo il Real I sorteggi : gli accoppiamenti : La squadra di Montella, i Reds e anche il Bayern alla portata delle italiane. Da evitare Messi ancora più di Cristiano Ronaldo e di Guardiola. Ma lo scenario peggiore è lo scontro diretto

"Barcellona sarà sempre Spagna". E la polizia carica gli ultrà inglesi : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport i supporter inglesi sarebbero stati attaccatti dopo aver intonato il coro ' Barcellona sarà sempre Spagna '.

Spagna - ascolti Tv record nel calcio femminile : in 271.000 per Barcellona-Atletico : Quella tra Barça e Atletico è la partita più seguita di sempre per il calcio femminile in Spagna. Il precedente record apparteneva alle stesse due squadre. L'articolo Spagna, ascolti Tv record nel calcio femminile: in 271.000 per Barcellona-Atletico è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spagna - Suarez e Coutinho bastano al Barcellona per battere il Coutinho : Al Barcellona basta un tempo per liquidare in trasferta il Malaga , 2-0, , fanalino di coda della Liga. Il match della 28/a giornata viene vinto dalla squadra di Ernesto Valverde, che non ha convocato ...

Incredibili voci dalla Spagna : il Real contatta il papà di Neymar - ma lui rivuole il Barcellona : L’eliminazione dalla “vecchia” Coppa Campioni del Paris San Germain ha lasciato il segno in vari giocatori parigini. La stampa spagnola immagina, infatti, un possibile ritorno di Neymar in Spagna ed evoca contatti tra il brasiliano e il Barça, da un lato, e tra il Real Madrid e il padre del giocatore dall’altra. Nella sua edizione del venerdì, il quotidiano sportivo di Madrid As rivela che i rappresentanti del Real ...