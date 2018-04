Sono stata operata al cuore | l' ex naufraga si confessa a ' Verissimo'

La confessione di Bianca Atzei : 'Sono stata operata d'urgenza al cuore' - : Non è facile, però bisogna continuare a crederci perché l'amore è la cosa più bella del mondo», le parole della cantante. Ilmessaggero.it

Maria Vittoria Pichi/ Arrestata per il sequestro di James Lee Dozier : 100 giorni in prigione (Sono Innocente) : Il 28 dicembre 1981 Maria Vittoria Pichi viene Arrestata nell’ambito delle indagini sul sequestro del generale americano James Lee Dozier. La sua storia "Sono innocente" su Rai 3. (Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:51:00 GMT)

Fabrizio De Andrè/ L'amore con Dori Ghezzi tra luci e ombre : "Ho amato e Sono stata amata!" (Domenica In) : Fabrizio De Andrè, il racconto di una straordinaria storia d'amore con Dori Ghezzi: luci e ombre di un grande amore che ha diviso pubblico e critica (Domenica In).(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 03:27:00 GMT)

Verissimo - Bianca Atzei : “Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente è una cosa che ti devasta e ti cambia” : “Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante l’Isola per non fare la vittima“: queste le parole con le quali Bianca Atzei ha raccontato a Verissimo questo suo momento ...

Grande Fratello - la verità sessuale di Veronica Satti : 'Io lesbica? Sono stata con gli uomini e...' : Al Grande Fratello con Barbara D'Urso arriva uno dei confronti più attesi dal pubblico, quello tra Veronica Satti , figlia di Bobby Solo, e Angelo , il Ken umano , che discutono di sessualità.

ISOLA DEI FAMOSI - ALESSIA MANCINI/ "Sono stata temuta e odiata" - ma in Italia i fan impazziscono per lei! : ISOLA dei FAMOSI 2018: ALESSIA MANCINI parla della sua esperienza in Honduras svelando l'accordo tra Eva Henger e Francesco Monte e commentando il rapporto con Rosa Perrotta.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:10:00 GMT)

La Confessione - Platinette : “Corona è diabolico e dominava su Mora. Sono stata l’unica a difendere Lele” : “Lele Mora era pronto a tutto per Fabrizio Corona”. A ‘La Confessione’, in onda venerdì 20 aprile alle 23 su Nove, Platinette svela i retroscena della relazione tra l’ex agente dei vip e il suo protetto. “Lei è stata nella scuderia di Lele Mora?”, chiede il giornalista Peter Gomez. “Sì, per tre anni, soprattutto quando è andato in carcere”, ricorda la drag queen. “L’ha sempre difeso”, commenta il conduttore. “Sì, ho difeso una ...

“Sono stata consacrata a Satana”/ 45enne racconta la sua lotta contro il Male : “Un'esorcista mi aiuta - ma...” : Una donna di 45 anni sposata e con figli da alcuni anni è posseduta dal demonio che la perseguita cercando di farle perdere la fede, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:53:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante si Sono lasciati. E’ stata lei a comunicarlo su Instagram : Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. A comunicarlo è stata proprio Giulia attraverso una Instagram Stories. Non si sanno ancora i dettagli e cosa sia accaduto fra i due, che fino a qualche tempo fa erano insieme in giro per il mondo e postavano foto assieme a manifestazione di una unione perfetta. Cosa sarà accaduto? De Lellis -Damante: amore al capolinea? Una delle coppie più belle della TV, una coppia mediatica, una coppia ...

"Sono stata stuprata ma è tardi per denunciare. Avevo 15-16 anni" : Anche Isabella Rossellini è stata vittima di molestie. A rivelarlo è la stessa attrice 65enne che, in un'intervista rilasciata a Vulture, parla dell'uomo che abusò di lei in età adolescenziale.La star italiana, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, fa sapere di comprendere l'importanza del movimento #MeToo ma non per questo di voler denunciare, oggi, quanto accadutole ormai quasi cinquant'anni fa."Capisco il ...

Ingresso illegale nel territorio Statale : Sono state denunciate venti persone : La polizia di Stato ha indagato in stato di libertà venti persone, tutte extracomunitarie, per il reato di Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La questura rende noto che con l'...

Paola Barale / Idillio finito con Raz Degan e non solo : "Sono sempre stata molto particolare" : Paola Barale, da Domenica In a Che Fuori tempo che fa: nel salotto di Fabio Fazio tornerà a parlare di Raz Degan e del loro "silenzio" attuale? Ecco le sue ultime rivelazioni(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:20:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI - CANNAGATE ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Coinvolta la figlia : “Ci Sono stata male” (Verissimo) : ALESSIA MARCUZZI, CANNAGATE ISOLA Dei FAMOSI 2018: “I miei voti ai cinque finalisti” (Verissimo). La conduttrice del reality show, ospite ieri pomeriggio presso gli studi di Verissimo(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:17:00 GMT)