Sono di parte Todi nega il patrocinio all' Anpi per il 25 aprile

'Rampage' domina il box office ma parte bene 'Io Sono Tempesta' : Week end dominato da 'Rampage - furia animale', l'action movie interpretato da Dwayne Johnson che incassa 1.255.042 euro, ma lo segue la commedia di Daniele Luchetti 'Io sono Tempesta' che alla prima ...

Tre partecipanti al Grande Fratello in un casale : ecco chi Sono Video : #Barbara D'Urso - nel corso della puntata di oggi, 12 aprile, di Pomeriggio 5 - ha svelato i nomi di tre concorrenti, a detta sua bellissimi, che da domani, 13 aprile, saranno rinchiusi in un casale. Si tratta di Simone, Valerio e Filippo. I tre fortunati inizieranno la loro esperienza di 'convivenza forzata', prima dell'inizio del Grande Fratello. [Video] La prima puntata del programma andra' in onda martedì 17 aprile su Canale 5. Novita' di ...

Tre partecipanti al Grande Fratello in un casale : ecco chi Sono : Barbara D'Urso - nel corso della puntata di oggi, 12 aprile, di Pomeriggio 5 - ha svelato i nomi di tre concorrenti, a detta sua bellissimi, che da domani, 13 aprile, saranno rinchiusi in un casale. Si tratta di Simone, Valerio e Filippo. I tre fortunati inizieranno la loro esperienza di 'convivenza forzata', prima dell'inizio del Grande Fratello. La prima puntata del programma andrà in onda martedì 17 aprile su Canale 5. Novità di quest'anno è ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne - il caos nel parterre : "Vicino a lui non Sono più la stessa" : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Pd - Serracchiani : "Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e Sono stata messa da parte" : "Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito". sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 ...

Pd - Serracchiani : “Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e Sono stata messa da parte” : “Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito”. sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Debora Serracchiani, in un lungo mea culpa sulla situazione del partito. La presidente uscente della Regione Friuli Venezia Giulia accredita a Matteo Renzi diversi meriti: “Ha fatto molto e tante ...

Ostriche e vongole posSono far parte di una dieta vegana? : Secondo alcuni sì, dato che non ci sono prove che percepiscano il dolore e allevarli spesso non danneggia l'ambiente The post Ostriche e vongole possono far parte di una dieta vegana? appeared first on Il Post.

Yemen - quando i soldi Sono solo un punto di partenza : La crisi in Yemen rappresenta oggi la più grave emergenza umanitaria al mondo. Tre anni di una guerra atroce hanno infatti portato il paese sull'orlo della carestia, con un aumento esponenziale dei prezzi dei beni alimentari di base.Una crisi a cui non si riesce o non si vuole ancora trovare una soluzione politica che porti alla pace e dia un futuro a quei 22,5 milioni di Yemeniti che oggi dipendono dagli aiuti umanitari per la propria ...

Milano - esplode parte di una palazzina : estratte vive le 9 persone coinvolte - due Sono gravi | Le foto : Si ipotizza che a causare l'incidente sia stato un cedimento in seguito a un'esplosione, legata forse a una fuga di gas. Aperta un'inchiesta per crollo colposo, grave un bimbo e un 45enne.

Frattamaggiore - Cantiere Giovani : parte il progetto 'Mirabilia' - Sono aperte le iscrizioni : ... 'La felicità è conoscersi e meravigliarsi': l'ha detto Jacques Cousteau, l'esploratore, navigatore, oceanografo e regista francese, che tra gli anni 60 e 90 ha fatto scoprire al mondo le meraviglie ...

Parte il tour di Francesca Michielin : Sono già cinque i sold out : Il Francesca Michielin tour 2018, la nuova esperienza live di Francesca Michielin , prodotta e distribuita da Live Nation, è una grande avventura che porta l'ecletticità e la maturità artistica di ...

Moto3 - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 1 : Enea Bastianini parte con il piede giusto - ma Martin e Canet Sono a pochi millesimi : Dopo una lunga attesa è ufficialmente partito il Motomondiale 2018, e lo ha fatto con le prime prove libere della Moto3. Sul tracciato di Losail, dunque, è scattato il fine settimana del Gran Premio del Qatar che, come tradizione, segna l’esordio della stagione. Cosa ci hanno detto questi primi 40 minuti di prove? Intanto che il nostro Enea Bastianini (Honda Leopard) ha dato il via al suo campionato nel migliore dei modi, facendo segnare ...

VW Group - Mueller : 'Diesel moderni Sono parte della soluzione - non del problema. Utili a 11 - 4 mld di euro nel 2017' : BERLINO - Il gruppo Volkswagen intende spingersi con decisione sulla strada delle auto elettriche, ma questo non significa che abbandonerà i motori tradizionali. 'I motori diesel moderni...

Emigratis 2 : Pio e Amedeo Sono gay. Il viaggio riparte da Ibiza e arriva in Russia e a Sanremo : Pio e Amedeo Pio e Amedeo “shock”. Il gergo sensazionalistico è utile per parlare di quello che accadrà nella seconda stagione di Emigratis, al via lunedì 19 marzo in prima serata su Italia1. Le due ex iene, infatti, decideranno di sposarsi tra loro! Ma nulla è come sembra e il matrimonio gay sarà solo un pretesto per arricchirsi. Ebbene, dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, non si accontentano ...