Siviglia-Barcellona | la notte magica di Iniesta | gol | ovazione e lacrime

Copa del Rey - il Barcellona ne fa 5 al Siviglia e vince il trofeo. Montella ko : Tanto Barcellona e poco Siviglia nella finale di Coppa del Re a Madrid, dove i blaugrana si sono imposti per 5-0 sula squadra allenata da Montella per portare a casa il trentesimo trofeo intitolato ...

Spagna - il Barcellona vince la Coppa del Re : 5-0 al Siviglia : Blaugrana travolgenti in finale contro Montella: doppietta di Suarez e reti di Messi, Iniesta e Coutinho su rigore

Manita al Siviglia : il Barcellona trionfa in Coppa del Re : TORINO - Tanto Barcellona e poco Siviglia nella finale di Coppa del Re a Madrid, dove i blaugrana si sono imposti per 5-0 sula squadra allenata da Montella per portare a casa il trentesimo trofeo ...

Siviglia-Barcellona 0-5 - la Coppa del Re è blaugrana : dominio totale [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Coppa del Re - Barcellona-Siviglia 0-0 in diretta : risultato LIVE : Barcellona-Siviglia 0-0 LIVE Barcellona , 4-4-2, : Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta, Coutinho; Messi, Suarez. Siviglia , 4-2-3-1, : Soria; Navas, Mercado,...

Finale Coppa del Re 2018 : dove trasmettono in diretta tv Siviglia-Barcellona Video : In attesa delle semifinali di Champions League [Video], che animeranno la prossima settimana, in Spagna verra' giocata la Finale di Coppa del Re. A contendersi il trofeo saranno #Siviglia e #Barcellona. Il match sara' disputato in gara unica all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid nella serata di sabato 21 aprile 2018. Il fischio d’inizio della partita avverra' alle ore 21.30. La 116ª edizione mettera' di fronte la squadra di Vincenzo ...