Siria | scoperta una fossa comune in ex capitale Isis | potrebbero esserci 200 corpi

ilfattoquotidiano

: Siria, a Raqqa scoperta fossa comune. Potrebbero esserci fino a 200 corpi [news aggiornata alle 08:41] - repubblica : Siria, a Raqqa scoperta fossa comune. Potrebbero esserci fino a 200 corpi [news aggiornata alle 08:41] - Irpinia_News : Orrore Siria, scoperta una fossa comune a Raqqa. 'Potrebbero esserci 200 corpi' - alexarmuzzi : RT @fanpage: #Siria, scoperta fossa comune nell'ex capitale dell'Isis: 'Ci sono almeno 200 corpi' -

(Di domenica 22 aprile 2018) Unache potrebbe contenere fino a 200è stataa Raqqa, l’ex ‘’ dell’nel nord della. A riferirlo all’emittente Al Arabiya è stato un funzionario della città, Abdallah al-Eriane, che ha parlato di circa 50, tra civili ed estremisti, recuperati finora. Laera stata scavata sotto un campo di calcio, vicino all’ospedale in cui i combattenti del sedicente stato Islamico si erano trincerati prima di essere cacciati dalla città nell’ottobre del 2017. In quella battaglia, condotta dalle forze curdo-ne con l’aiuto degli Stati Uniti, morirono almeno 3.200 persone in cinque mesi, tra cui non meno di 1.100 civili. Almeno 267 i bambini e 194 le donne decedute. Intanto, dopo giorni di stallo e di reciproche accuse tra le potenze in campo nella guerrana, gli ispettori ...