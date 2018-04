Siria | fossa comune a Raqqa | almeno 200 cadaveri Nuovi rilievi Opac a Duma su presunto

Siria - scoperta una fossa comune : ci sarebbero almeno 200 corpi : Potrebbero esserci fino a 200 corpi nella fossa comune che è stata rinvenuta a Raqqa, ex 'capitale' dell'autoproclamato califfato in Siria, dove l'Is è stato sconfitto...

Siria - scoperta fossa comune a Raqqa - ex capitale Isis : “Forse contiene 200 corpi” : Una fossa comune che potrebbe contenere fino a 200 corpi è stata scoperta a Raqqa, l’ex ‘capitale’ dell’Isis nel nord della Siria. A riferirlo all’emittente Al Arabiya è stato un funzionario della città, Abdallah al-Eriane, che ha parlato di circa 50 corpi, tra civili ed estremisti, recuperati finora. La fossa era stata scavata sotto un campo di calcio, vicino all’ospedale in cui i combattenti del sedicente stato ...

