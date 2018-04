Single | quello che fanno ma non dicono

vanityfair

: Il miglior rapporto da vivere è quello con te stessa. - Cosmopolitan_IT : Il miglior rapporto da vivere è quello con te stessa. - Seph_88 : @LudovicoOrnaghi Ma goditela, arriverà pure quello quando sarà il momento! Da single fai quello che ti pare. Io con… - JoeBalluzzo : “Penso che aspettando quello giusto brucio sempre ogni momento” Avete ascoltato #OggiÈUnAltroGiorno? #new… -

(Di domenica 22 aprile 2018) Donne, sappiamo quali sono i vostri segreti! Questa volta non parliamo di come giustificare il proprio status di, né tantomeno di come esaltarlo per dimostrare quanto si sta bene… Basta cliché! Sappiamo che cantante a squarciagola sotto la doccia, che vi piace struggervi davanti a film strappalacrime, che nella vostra mente vi immaginate come sarebbe flirtare con i fidanzati delle vostre amiche e che, tuttosommato, vi compiacete da sole a non avere fastidiosi problemi di coppia. Il sito Women’s Health ha individuato alcune cose che le donnema non ammettono. Vi è mai capitato di fare sciopero per un po’ con rasoio e ceretta? O di avere continui sbalzi di umore tra la felicità e il desiderio di amare qualcuno più di un paio di tacchi alti? Eccovi svelatoche lema non. E non si tratta dei soliti luoghi comuni su come diagnosticare ...