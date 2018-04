Silvio Berlusconi | il messaggio al Pd | ' Governo di centrodestra | con voti o astensione'

Silvio Berlusconi - l'ultima mossa : proporre Roberto Maroni come premier : Ormai una cosa pare certa: Salvini vuole rompere con Berlusconi e Berlusconi vuole rompere con Salvini. Il primo per fare un governo coi 5 Stelle , il secondo, probabilmente, col Pd e altri. Il ...

Silvio Berlusconi dal Molise : 'Centrodestra unito - Salvini resta il nostro leader' : Il giorno dopo lo tsunami che ha posto fine brutalmente all'incarico esplorativo di Elisabetta Casellati , Silvio Berlusconi si è presentato in Molise per chiudere la campagna elettorale prima delle ...

Silvio Berlusconi : "Il centrodestra è unito. Nessun contatto col Pd" : Silvio Berlusconi prosegue il suo tour elettorale in Molise in vista delle Regionali di domani. Il Cavaliere lasciando il Centrum Palace di Campobasso ha parlato del centrodestra e del rebus per la ...

Silvio Berlusconi - le ragioni del calo di Forza Italia alle elezioni : 'C'entra il Milan' : Se Forza Italia il 4 marzo ha perso voti facendosi superare dalla Lega , il motivo è semplice: 'Ha influito la vendita del Milan , 2 milioni e mezzo di tifosi non mi hanno più votato'. Parola di ...

Silvio Berlusconi ritratta : "Mai detto di voler fare un governo con il Pd" : "Non ho mai detto di voler fare un governo coi voti del Pd. Non c'è nessun contatto in atto con il Pd. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l'Italia e per loro andare a nuove elezioni". Così Silvio Berlusconi a Campobasso."Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e ...

Matteo Salvini - la furia della Lega contro Silvio Berlusconi : 'Se qualcuno vuole tradire...'. Rottura mai così vicina : I rapporti tra Berlusconi e Salvini non sono mai stati così tesi. Il Cavaliere apre al Pd e scarica i 5Stelle, mentre Salvini conferma i contatti con Di Maio e grida 'mai col Pd, sarebbe un tradimento!...

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Così Silvio Berlusconi ha scoperto il suo bluff' : 'Ha trattenuto l'ira per 12 ore', Silvio Berlusconi , e poi ha sbottato contro i grillini buoni solo per 'pulire i cessi a Mediaset'. Una uscita violentissima, inaudita, soprattutto perché giunta nel ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : la frase di Gianni Letta che ha portato allo strappo con Matteo Salvini : "Questa storia non mi piace. Ma se fino a ieri Luigi Di Maio non ci sopportava, com'è che ha cambiato atteggiamento?". È la domanda che Silvio Berlusconi ha rivolto a Gianni Letta, dopo l'apertura del leader del M5s ai voti di Forza Italia. Il sospetto è che dietro la svolta del grillino ci sia Matteo Salvini, e Letta la conferma brusco, stando al retroscena del Corriere della Sera: "Quante volte devo ripeterlo che i due hanno un accordo? ...

Alessandro Di Battista - la vergogna di papà Vittorio : come insulta Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : Al di là degli altri educatissimi appellativi riservati a Matteo Renzi , 'il cazzaro', , papà Di Battista spicca per la delirante analisi politica con cui rovescia la trattativa per Palazzo Chigi. '...

Luigi Di Maio - il retroscena-bomba : un'ora di buco e l'ultima clamorosa offerta a Silvio Berlusconi : Alla faccia del 'male assoluto' o dell''impresentabile'. Luigi Di Maio ha provato fino all'ultimo a imbarcare Silvio Berlusconi . Un retroscena della Stampa rivela la proposta finale del leader del ...

Giorgia Meloni sta con Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi si metta l'anima in pace - mai accordi con il Pd' : Dopo Matteo Salvini , anche Giorgia Meloni prende le distanze da Silvio Berlusconi . 'Credo che debba mettersi l'anima in pace - commenta la leader di Fratelli d'Italia da Udine, per la campagna ...

Governo - la carta estrema di Sergio Mattarella dopo il terremoto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Deciderà entro due giorni, Sergio Mattarella . Ma l'accelerazione imprevista di Silvio Berlusconi , che ha di fatto spinto Matteo Salvini tra le braccia di Luigi Di Maio , complica non poco i giochi ...

Silvio Berlusconi : “M5s a Mediaset pulirebbero i cessi” : Il Presidente Sergio Mattarella si è preso due giorni di tempo per riflettere dopo il fallimento del tentativo della Casellati.

Silvio Berlusconi : 'I grillini? Al massimo a pulire i cessi'. E sfascia il centrodestra : 'Governo con gruppo misto e Pd' : Clamoroso cambio di passo di Silvio Berlusconi dopo il sostanziale fallimento delle consultazioni di Elisabetta Casellati e del suo mandato esplorativo. Dal Molise, il leader di Forza Italia usa ...