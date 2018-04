Sicilia | musei e luoghi di cultura chiusi nei festivi “Carenza di personale e di fondi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 aprile 2018) La bella stagione è arrivata. Tempo di passeggiate e visite. Anche in aree archeologiche,d’arte. Quando andare se non durante i fine settimana e nei giorni? Ottimo proposito, l’importante è che non siate in. “Chiudono i più importantini durante ie scoppia l’emergenza. Nelle scorse settimane la galleria di Palazzo Abatellis a Palermo, poi il museo Antonino Salinas e adesso anche il Parco archeologico di Naxos Taormina, quindi quello di Segesta, il museo Pepoli di Trapani e il Lilibeo a Marsala. E in molti altri siti la situazione è la stessa”, scrive il Giornaledi.it. A dare la notizia sono i direttori dei rispettivi poli museali, che parlano di “grave criticità” e “danno economico e di immagine che si arrecherebbe alla Regione”. Il problema qual è? “Una carenza di, insufficiente in quanto le ...