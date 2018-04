Shinrin-yoku | il bagno nelle foreste che dona felicità

vanityfair

(Di domenica 22 aprile 2018) Dopo avere appreso l’arte dell’ikigai, ovvero scoprire qual è il motivo che ci spinge ad alzarci la mattina, ancora una volta la lezione su come imparare a essere felici e a vivere meglio ci arriva dal Giappone. Anche stavolta ha un nome poetico: si tratta del(letteralmente “nel bosco”, in inglese Forest Bathing), una pratica che prevede una profonda immersione nella natura. Non è un mistero che stare a contatto con gli alberi, la natura, il verde abbia un effetto positivo sulla nostra salute, ma ora è validato scientificamente: il Professor Qing Li, immunologo e uno dei massimi esperti al mondo di medicina forestale, da quasi trent’anni si occupa die dei suoi benefici. Ora, ha raccolto i risultati delle sue ricerche in un libro che si intitola proprio “– Immergersi nei boschi”, bestseller in oltre 15 Paesi e ora approdato da ...