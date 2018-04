Serie C | un ex campione del mondo pronto a riscrivere la storia di un club

Blastingnews

: Comunque, pensiamo alle cose serie: ABBIAMO UN SOGNO NEL CUORE, CIRCUMVESUVIANA TORNA CAMPIONE ?????? - annatrieste : Comunque, pensiamo alle cose serie: ABBIAMO UN SOGNO NEL CUORE, CIRCUMVESUVIANA TORNA CAMPIONE ?????? - Fra_Servadio : Serie A: Boville Marino è campione d'Italia ( - AraragiK7 : @DavideMenconi Questi dicono che è sbagliato il modulo, che serve Suso... ma le squadre di serie A hanno Suso? L’he… -

(Di domenica 22 aprile 2018) In casa Modena, continuano senza sosta a circolare voci di presunti gruppi imprenditoriali interessati a prelevare ilper riportarlo nel calcio che conta. Modena, esce allo scoperto la cordata di Luca Toni Intanto, nelle ultime ore, secondo la redazione di TMW, si starebbe preparando una cordata che farebbe capo, addirittura, all'exdelLuca Toni. L'ex azzurro potrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale, mentre si fanno i nomi di Roberto Marai, imprenditore che assumerebbe l'incarico di Presidente ed Eugenio Olli, ex direttore sportivo della Feralpisalò, che potrebbe rivestire un simile incarico nella nuova societa'. Sara' compito dell' Amministrazione Comunale scegliere il gruppo di imprenditori in grado di offrire maggiori garanzie per farVIDEO laad unprestigioso come quello modenese. Soprattutto, sara', fondamentale, ...