Serie B | la Ternana batte il Perugia | decisiva una doppietta di Montalto

Che cuore la Ternana - il Benevento torna in Serie B : La Spezia - Il Benevento si congeda dalla serie A e lo fa con una vittoria storica. Il gol di Pietro Iemmello vale la vittoria a San Siro contro il Milan ma non può impedire la sentenza della ...

Serie B - Perugia-Ternana 2-3 : Montalto e Tremolada firmano la rimonta : PERUGIA - La Ternana fa suo il derby dell'Umbria sbancando il campo del Perugia con il punteggio di 2-3 nel primo posticipo domenicale valido per la 37esima giornata di Serie B . Un successo in ...

Serie B - Perugia-Ternana 2-3 : De Canio fa festa con una spettacolare rimonta : Nel segno di Adriano Montalto la Ternana si aggiudica il derby con il Perugia davanti ai 14mila del Curi, continuando ad inseguire il sogno della salvezza. Quella della squadra di Gigi De Canio è ...

Serie B Perugia-Ternana Unicusano - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : PERUGIA - Oggi alle 15 derby umbro tra Perugia e Ternana Unicusano per la trentasettesima giornata del campionato cadetto. Decisivo per le sorti di entrambe, che guardano la classifica con prospettive ...

Serie B - Perugia-Unicusano Ternana è una sfida nella sfida : ... quando arriva un ko: il tecnico lucano è sulla panchina della Lucchese e la sua squadra viene piegata da una rete di Materazzi, che meno di dieci anni più tardi diventerà campione del mondo. nella ...

Serie B - Unicusano Ternana : con Montalto e Carretta l'impresa è possibile : Serie B, l'Unicusano Ternana crede in un'impresa sempre più possibile. 'Montalto e Carretta, Carretta e Montalto'. Potrebbe essere un nuovo doppiaggio di 'Tango & Cash', con il boss dal volto dell'...

Video/ Ternana Foggia (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata) : Video Ternana Foggia (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata della Serie B. Pareggio pesante al Libero Liberati. (Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:38:00 GMT)

Serie B - Unicusano Ternana : il Foggia rimonta in extremis : LA CRONACA . Nel 3-5-2 di De Canio la retroguardia è composta da Signorini, Valjent e Gasparetto; sulle fasce ci sono Defendi e Statella, mentre Caretta supporta Montalto. Quasi speculare lo ...

Risultati Serie B - 36^ giornata : Empoli e Frosinone da urlo - il Palermo non vince più - spettacolo tra Ternana e Foggia [FOTO] : 1/41 LaPresse ...

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote - focus sul match Ternana-Foggia (36^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: quote e Scommesse per le partite della 36^ giornata, turno infrasettimanale della cadetteria. Da tenere d'occhio la sfida tra Ternana e Foggia. (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:19:00 GMT)

Serie B - c'è Unicusano Ternana-Foggia : De Canio carica le Fere : Serie B , si gioca di nuovo. Sono passate poco più di 72 ore dal successo di Novara e l'Unicusano Ternana deve già tornare in campo. Questa sera, alle 20.30, al Liberati arriva il Foggia di mister ...

Video/ Novara-Ternana - 0-3 - : highlights e gol della partita - Serie B 35giornata - : Video Novara-Ternana , 0-3, : highlights e gol della partita di Serie B che ha visto gli uomini di De Canio espugnare nettamente il Silvio Piola.