Serie A | vincono Lazio e Inter

Serie B - risultati 36esima giornata : vincono Empoli e Frosinone : Serie B, 36esima giornata: cronaca, risultati e classifica Tags: Serie B Tutte le notizie di Serie B

Serie B - vincono Empoli e Frosinone : 22.30 vincono in trasferta Empoli e Frosinone I toscani sempre in testa con +11 sui ciociari. Pari Palermo, Parma lo appaia ASCOLI-PARMA (ieri) 0-1 AVELLINO-Frosinone 0-2 BARI-NOVARA 1-1 CARPI-PERUGIA 1-2 CESENA-Empoli 2-3 CITTADELLA-PALERMO 0-0 CREMONESE-SALERNITANA 1-1 PRO VERCELLI-PESCARA 3-1 SPEZIA-BRESCIA 0-1 TERNANA-FOGGIA 2-2 ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Fasano e Conversano vincono in trasferta e conquistano la vetta : La poule play-off della Serie A di Pallamano maschile si sta dimostrando molto equilibrata e spettacolare, con il settimo turno che ha visto le pugliesi Fasano e Conversano conquistare la vetta della classifica, sconfiggendo rispettivamente Pressano (28-27) e Bolzano (33-19) in trasferta, al termine di due sfide al cardiopalma. Vince anche il Bologna, per 29-22, sul fanalino di coda Cingoli. Risultati e tabellini: h 18:00 | Cingoli – ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : 21esima giornata piena di sorprese - vincono Salerno e Conversano : La regular season della Serie A di Pallamano femminile sta volgendo al termine, con il 21esimo turno che ha riservato moltissime sorprese, a partire dall’ottima prestazione dell’Oderzo, capace di tenere testa alla corazzata Jomi Salerno fino alla fine, cedendo solamente per 21-19. Tiene il passo l’Indeco Conversano, che grazie alle 10 reti di Giada Babbo supera 30-25 la Venplast Dossobuono, mentre la Leonessa Brescia si impone ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nel pomeriggio italiano si è conclusa ad Hong Kong, la settima tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 24-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte la Nuova Zelanda per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Argentina, che supera gli USA per 14-12. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Scozia. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono ...

DIRETTA / Capo d'Orlando Varese (risultato finale 73-75) : Okoye-Larson - i lombardi vincono ancora! (Serie A1) : DIRETTA Capo d'Orlando Varese, risultato finale 73-75: settima vittoria nelle ultime nove per la Openjobmetis, la Betaland perde invece la quattordicesima partita consecutiva in A1(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:48:00 GMT)

Serie A - la Lazio gioca a tennis con il Benevento. Vincono Atalanta - Fiorentina e Torino : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo che ha visto il pareggio tra il Bologna e la Roma, la 30esima giornata di Serie A è proseguita alle 15 con ben sei partite con la Lazio di Inzaghi che ha battuto per 6-2 il Benevento di De Zerbi che ha giocato quasi tutta la partita in 10 contro 11 per l'espulsione del portiere Puggioni. Al gol di Immobile hanno risposto Cataldi e Guilherme, ma Caicedo, ancora Immobile, de Vrij, Lucas Leiva e Luis Alberto su ...

Serie B : vincono le prime tre : ANSA, - ROMA, 29 MAR - vincono Empoli, Frosinone e Palermonel turno prepasquale della 33/a giornata, mentre il Cittadella cade in casa e col Bari viene raggiunto dal Parma. Risultati: Ascoli-Bari 1-0 ,...

Serie B - in testa corrono tutte : vincono Empoli - Frosinone - Palermo e Parma : Sono le uniche due note di cronaca in una prima mezz'ora di gioco segnata dai tanti errori di misura e dai ritmi bassi. L'incontro si vivacizza nel finale, con il vantaggio di Gilardino , terzo ...

Pallavolo-Serie A2 femminile : nel 31° turno vincono tutte le prime quattro - Caserta retrocessa in B1 : La cronaca. Inizia molto bene la Golden Tulip. Attacco e difesa viaggiano su buone percentuali , 5-5, . Brescia però allunga il passo grazie a Veglia , 10-14, . Si lotta su ogni pallone, con Caserta ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : vincono Olbia e Viterbese (17 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Sabato 17 marzo si gioca la trentesima giornata, ma tante squadre devono ancora recuperare delle partite(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:24:00 GMT)

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nella notte italiana si è conclusa a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 31-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte gli USA per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Inghilterra, che supera l’Australia per 31-14. Il settimo posto va a pari merito ad Argentina e Nuova Zelanda. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Serie B : il Palermo batte il Frosinone - vincono Venezia - Parma e Perugia : ROMA - Il Palermo ferma , 1-0, la corsa della capolista Frosinone e torna in corsa per i due posti che garantiscono la promozione diretta in A. Ringrazia anche il Cittadella che strappa un buon punto ,...

Serie B - la Pro Vercelli rovina il sabato del Bari. Vincono Parma - Perugia e Venezia : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Bari si fa raggiungere in pieno recupero perdendo l'opportunità di agganciare al quarto posto il Palermo. Cittadella fermato a Cremona, mentre Parma, ...