Serie A | le partite della 34ª giornata

Serie A oggi - calendario 34ma giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv. Il programma completo : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. giornata 34 Serie A 22 aprile 2018 Cagliari-Bologna ore 12.30 ...

Serie A oggi - calendario 34ma giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv. Il programma completo : 34ma giornata del campionato di calcio di Serie A che sta per cominciare in questo 22 aprile. L’attesa è tutta per il match di Torino, alle 20.45, tra Juventus e Napoli, decisivo o quasi per lo Scudetto. I bianconeri avanti con 4 punti di vantaggio e davanti al pubblico di casa possono sfruttare questi aspetti favorevoli mentre per i partenopei non c’è scelta: bisogna vincere. Due filosofie di gioco opposto si confronteranno ed anche ...

Le partite della 34ª giornata di Serie A : Nell'ultimo anticipo del sabato il Milan è stato battuto a sorpresa dal Benevento, ultimo in classifica, che doveva vincere per evitare la retrocessione matematica The post Le partite della 34ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Le partite della 34ª giornata di Serie A : Oggi scendono in campo Roma, Fiorentina e Milan, domani sarà il turno di Juventus-Napoli The post Le partite della 34ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite - 37giornata - : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 37giornata della cadetteria. Sfida aperta tra Entella e Pro Vercelli.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite - 34giornata - : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della 34giornata di campionato. Attenzione alla sfida Sassuolo-Fiorentina di sabato.

Calendario Juventus Serie A - le avversarie delle ultime 5 giornate. Date - programma e orari delle partite : Il pareggio di Crotone ha complicato le cose in casa Juventus. Il Napoli, grazie al successo sull’Udinese, si è riportato a sole 4 lunghezze dai bianconeri a cinque giornate dal termine del campionato di Serie A. Domenica sera andrà in scena all’Allianz Stadium proprio lo scontro diretto tra le due contendenti al titolo. Con un successo, la Vecchia Signora sarebbe pressoché certa di mettere le mani sul settimo scudetto consecutivo. ...

Calendario Napoli Serie A - le avversarie delle ultime 5 giornate. Date - programma e orari delle partite : Grazie al successo sull’Udinese ed al contemporaneo passo falso della Juventus a Crotone, il Napoli si è riportato a sole 4 lunghezze dalla testa della classifica del campionato di Serie A. Domenica sera andrà in scena all’Allianz Stadium proprio lo scontro diretto contro la Juventus, decisivo nella volata per lo scudetto. Servirà una vittoria agli uomini di Sarri per portarsi ad una sola lunghezza dalla Vecchia Signora e, a quel ...