Sentenza Stato Mafia | Nicola Mancino a Mezz' ora in più | Mai saputo della

Il pm Nino Di Matteo sulla Sentenza Trattativa Stato Mafia : "C'è bisogno di un pentito di Stato" : "I carabinieri non hanno agito da soli. Non abbiamo avuto prove concrete per agire nei confronti dei livelli più alti. Noi riteniamo che i carabinieri siano stati incoraggiati a fare una Trattativa. Ho sempre sperato che quei carabinieri avrebbero dato un contributo ulteriore di conoscenza. Il fatto che siano stati condannati solo i carabinieri non significa che il livello politica non fosse a conoscenza o fosse il mandante. Ci vorrebbe ...

Tutti i conti che non tornano nella Sentenza Stato-mafia : Si dovranno leggere le motivazioni. Ma già dal dispositivo, letto venerdì in aula dal presidente della Corte d'assise d'appello di Palermo Alfredo Montalto, viene fuori palesemente che qualcosa non ...

Il giurista che definì il processo sulla trattativa Stato-Mafia una "boiata" non cambia idea dopo la Sentenza : "Non andava fatto" : Qualche anno fa, in piena bufera mediatica, quando quello sulla trattativa Stato-Mafia veniva definito il processo del secolo, usò parole dure, bollando l'atto di accusa della Procura di Palermo come una "boiata pazzesca". Oggi Giovanni Fiandaca, tra i massimi studiosi italiani di diritto penale, non usa la scure, ma ribadisce dubbi e perplessità manifestati da sempre sul lavoro dei pm palermitani dicendo che il processo non si ...

[Il punto] Trattativa Stato-mafia - la Sentenza dei giudici inchioda anche Berlusconi. Ecco perché : Luigi Di Maio è convinto che la sentenza di ieri della Corte d'assise di Palermo condanna Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia a non entrare a Palazzo Chigi. E il pm che insieme a Antonio Ingroia ...

Di Maio : Sentenza Stato-mafia è spartiacque - inizia nuovo futuro : Rho, 21 apr. , askanews, - "Siamo in un momento del Paese da ieri in cui stiamo riscrivendo i libri di storia, un nuovo futuro". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luig Di Maio, a proposito della ...

Trattativa Stato-mafia - Di Battista (M5s) : “Berlusconi è un po’ nervoso… oggi Sentenza storica. Per me giornata meravigliosa” : “Se qualcuno è venuto qui per sentirmi commentare Berlusconi, gli dico: non mi interessa. Noi voliamo alti, lui è un po’ nervosetto…”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a Campobasso, aprendo il comizio finale della campagna elettorale del M5S per le Regionali in Molise. “Per me questa è una bella giornata perché c’è stata una bella sentenza, che secondo me riavvicina anche tanti cittadini allo Stato. Faccio ...

"Uscita la Sentenza del processo sulla trattativa stato mafia" : L'esito del processo voluto e dal pm Nino Di Matteo irrompe nelle consultazioni e nelle trattative fra M5s e Lega 21 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Trattativa Stato-mafia - Scanzi : “Sentenza che avrà ripercussioni su scenario storico e politico italiano” : “La sentenza sulla Trattativa Stato-mafia? E’ stata pronunciata in 7 minuti, ma potrà avere ripercussioni storiche”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Di fatto la sentenza” – continua – “ci dice che in Italia la fine della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda Repubblica sono andate in maniera un po’ diversa dalla veicolazione ufficiale. E’ una sentenza ...

Il giustizialismo grillino. "La Sentenza Stato-mafia pietra tombale su Fi" : L'anima giustizialista dei pentastellati, che hanno rovesciato insulti su Silvio Berlusconi, ha mostrato tutto il suo lato più ributtante dopo la sentenza tutta politica del Tribunale di Palermo. Le condanne "mettono una pietra tombale su ogni ipotesi di interlocuzione con Forza Italia". Insomma, i Cinque Stelle non sono molto differenti dalla vecchia sinistra, sempre pronta a seguire il vento che spirava dalle Procure della Repubblica. "La ...

La Sentenza sulla trattativa Stato-mafia è un'ipoteca sulle alleanze : Ma sulla politica estera i leghisti ribadiscono posizioni filorusse e ostili all'Europa, che seminano preoccupazione. E comunque, il modo in cui il Carroccio apre e chiude spiragli a un'intesa coi ...

Il Tribunale di Palermo ha accolto la ricostruzione fatta della procura diretta da Antonio Ingroia sulla stagione del 1992-1993. La tratttiva c'è stata. SALVATORE SECHI

Stato-mafia - una Sentenza che ancora non ci consegna verità : Della trattativa Stato-mafia, che ieri ha portato alle prime condanne, inflitte in primo grado a uomini dello Stato come l'ex comandante del Ros Mario Mori e l'ex colonnello Giuseppe De Donno, l'...

Trattativa Stato-mafia : condannati Dell'Utri e Mori/ Fratello Borsellino sulla Sentenza : “Un pezzo di verità” : sentenza sul processo Trattativa Stato-mafia: ultime notizie, imputati alla sbarra. Nell'aula bunker di Palermo la sentenza: 28 anni a Bagarella, 12 anni a Ciancimino, Mori, Dell'Utri(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:18:00 GMT)