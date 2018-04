AVICII - IL DJ/ L'ex fidanzata fa infuriare i fan per una foto - Selvaggia Lucarelli : “Che discrezione...” : AVICII, il dj svedese di "Wake me up" è morto a soli 28 anni: il fratello vola in Oman per fare chiarezza mentre il deejay Maitrai Joshi lo ricorda, "Stava bene, sono sconvolto!".(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Ballando con le stelle - Selvaggia Lucarelli : 'La prossima settimana...'. Milly Carlucci e Maria De Filippi - terremoto : Più ce una 'notizia bomba', quella di Selvaggia Lucarelli su Ballando con le stelle è un terremoto tv: 'La prossima settimana - scive su Twitter Selvaggia, giurata del talent vip di Raiuno condotto da ...

Selvaggia Lucarelli - ospite di Amici con tutto il cast di Ballando con le Stelle. L'annuncio che divide il web : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle . Una notizia bomba che si fa fatica a considerare reale, anche se a lanciarla ...

Selvaggia Lucarelli ad Amici con il cast di Ballando. L'annuncio che divide il web : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle . Una notizia che si fa fatica a considerare reale, anche se a lanciarla è ...

Selvaggia Lucarelli - ospite di Amici con tutto il cast di Ballando con le Stelle. L'annuncio che divide il web : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle. Una notizia bomba che si fa fatica a considerare reale, anche se a lanciarla ...

Selvaggia Lucarelli ospite ad Amici con Milly Carlucci e il cast di Ballando : l'annuncio su Twitter - e il web si divide : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle. Una notizia bomba che si fa fatica a considerare reale, anche se a lanciarla è stata la stessa Selvaggia Lucarelli attraverso un tweet. La rivalità tra Amici e Ballando con le Stelle in termini di audience per accaparrarsi il pubblico del sabato sera è nota, così come la stessa Selvaggia Lucarelli non ha lesinato ...

Ballando con le Stelle : Selvaggia Lucarelli bacchetta Francisco Porcella Video : Francisco Porcella è concorrente di Ballando con le Stelle [Video] nella tredicesima edizione e balla attualmente in coppia con Anastasia Kuzmina. Il surfista sardo due settimane fa è stato protagonista di un infortunio alla spalla a causa di uno scontro sulla neve mentre faceva snowboard. Gia' nella scorsa puntata il concorrente era stata bacchettato dai due noti giudici: Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. In quel caso aveva preso soltanto i ...

Ballando con le Stelle : Selvaggia Lucarelli bacchetta Francisco Porcella : Francisco Porcella è concorrente di Ballando con le Stelle nella tredicesima edizione e balla attualmente in coppia con Anastasia Kuzmina. Il surfista sardo due settimane fa è stato protagonista di un infortunio alla spalla a causa di uno scontro sulla neve mentre faceva snowboard. Già nella scorsa puntata il concorrente era stata bacchettato dai due noti giudici: Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. In quel caso aveva preso soltanto i complimenti del ...

Selvaggia Lucarelli - cuoricini-gate su Instagram/ “Stefania Rocca ha barato" (Ballando con le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli sul caso like a Ballando con le stelle: "Qualcuno ha barato coi voti su Instagram". Quel "qualcuno", per Lucarelli, sarebbe nientemeno che Stefania Rocca.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 01:09:00 GMT)

Ballando - Cesare Bocci incitato da Selvaggia Lucarelli ammette : «Qua siamo 13 pippe» : 'Io non mi nascondo, sono fatto così e so che vuoi l'altra parte dello show... Qui siamo 13 pippe, nessuno è ballerino': Cesare Bocci parla così, incalzato da Selvaggia Lucarelli , dopo l'esibizione ...

Selvaggia LUCARELLI/ Dalle frecciatine ad Alessandra Celentano alle polemiche sul GF (Ballando con le stelle) : SELVAGGIA LUCARELLI, giudice severo e diretto di Ballando con le stelle 2018, torna questa sera su Rai 1: le polemiche contro Alessandra Celentano e il Grande Fratello.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 08:05:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli senza filtri : nemici - polemiche e pentimenti : Selvaggia Lucarelli racconta la sua vita tra querele ed errori Selvaggia Lucarelli, blogger, scrittrice, opinionista, conduttrice tv e radiofonica e, attualmente, giudice di Ballando con le stelle, è una delle penne più irriverenti d’Italia. Non ha peli sulla lingua e non scende mai a compromessi, come sanno bene le migliaia di followers che la seguono sui social. Si definisce “divisiva” come ha confessato in ...

David Rossi - Selvaggia Lucarelli contro Le Iene/ “Poche prove”. Monteleone : “Neanche io so se è omicidio” : David Rossi, Selvaggia Lucarelli contro Le Iene: “Molti sospetti, poche prove”. Antonino Monteleone: “Neanche io so se è omicidio”. Le ultime notizie sulla morte del capo comunicazione Mps(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:56:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli/ Il litigio con Morra : "Non hai né arte né parte" (Ballando con le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli critica Massimiliano Morra: "Non ha personalità e non sa ballare". Giudizio più clemente per Gabriel Garko, che incoraggia con un bel 10. (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 00:39:00 GMT)