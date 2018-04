Sei nuove armi in arrivo per Battlefield 1 | lo svela un data miner

optimaitalia

(Di domenica 22 aprile 2018) Ihanno scoperto riferimenti a diversenei file di gioco di1. Probabilmente, i nuovi armamenti arriveranno presto per gli utenti dello sparatutto in prima persona targato DICE ed Electronic Arts, almeno secondo i dati nascosti nei file delle partite archiviate.In questo momento, purtroppo, non sappiamo ancora dirvi quando arriveranno, o se lo faranno effettivamente: tuttavia, il video in calce all'articolo sembra delineare chiaramente che arriveranno nuovi contenuti del genere nell'immediato futuro, probabilmente in via gratuita. Detto questo, inoltre, gli sviluppatori del team di DICE avevano promesso che avrebbero pubblicato una serie di aggiornamenti mensili per1 fino al mese di giugno.Ciò include, di conseguenza, nuovi contenuti, modifiche e correzioni e tanto altro ancora volto a introdurre nuovi contenuti in1 o ...