Segnale non arrivato

Travaglio : “Pd? C’è Segnale di apertura al M5s”. Molinari concorda - Fusani no : “Non capisco l’entusiasmo” : “Pd? Martina ha mandato un segnale oggi: sembrerebbe finalmente guardare dalla parte del M5S, visto che parlano di riforme sociali che assomigliano molto a quelle che sono nel programma di Di Maio”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, dal quale dissente la giornalista di Tiscali Notizie, Claudia Fusani: “Le cose che oggi ha detto Martina sono le stesse che ha dichiarato uscendo ...

Melanoma - esperto : attenzione al sole - ecco il Segnale d’allarme da non sottovalutare : Il 20% delle nuove diagnosi di Melanoma riguarda i giovani under 40. Questo tumore della pelle particolarmente aggressivo è in costante crescita, negli ultimi 5 anni infatti si è registrato un aumento del 34% dei nuovi casi nel nostro Paese: nel 2017 ne sono stati stimati circa 14mila, erano 10.400 nel 2013. È dimostrato che l’eccessiva esposizione ai raggi UV svolge un ruolo decisivo, raddoppia infatti il rischio di sviluppare la malattia. Per ...

M5s - Di Maio : “Non lasceremo Italia nel caos. Elezioni? Non ci spaventano - italiani daranno Segnale ancora più forte” : “Chiedo responsabilità a tutte le forze politiche: il debito, la disoccupazione, la tassazione delle imprese e la disoccupazione giovanile non aspettano le liti di partito. Dobbiamo liberare l’Italia dalle dinamiche di potere interne alle forze politiche. Stanno chiedendo di tornare a votare? A noi non spaventa”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, che a Roma ha incontrato la stampa estera L'articolo ...

Di Maio : non ci spaventa tornare al voto - sarà Segnale più forte : Roma, 13 mar. , askanews, 'E' stato dato un grande segnale a queste elezioni e se i partiti non hanno compreso forse hanno bisogno di un segnale ancora più forte, forse chiedono di tornare a votare? A ...

Segnale chiaro - ma la pressione sulla SSR non diminuirà : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

Lazio - Tare : 'Per Milinkovic 70 milioni non basterebbero.Dal Real Madrid nessun Segnale' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Luiz Felipe titolare per pensare già al dopo De Vrij? Assolutamente no, è un giocatore che è cresciuto molto, anche più di quanto ci ...

È il sintomo più subdolo del cancro alle ovaie ma le donne non lo sanno. Così trascurano la malattia e questa si diffonde anche altrove e guarire diventa difficilissimo. Ecco il Segnale del tuo corpo che non dovresti mai ignorare (anche se sembra una sciocchezza) : Hai la pancia gonfia, anche oggi. Come ormai ti succede spesso. Avrò mangiato qualcosa che mi ha dato fastidio, pensi tu. Forse mi ha fatto male il latte, il formaggio, i broccoli, i carciofi. Forse ho bevuto poca acqua. Insomma, trovi tante giustificazioni per questo gonfiore che ti assilla e che non riesci a spiegarti completamente. Ecco, sappi che il gonfiore di pancia, che a volte può essere normale, altre volte può essere indice di qualcosa ...