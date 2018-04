Scoperta fossa comune a Raqqa | Si parla di 200 corpi

Siria - Scoperta fossa comune a Raqqa - ex capitale Isis : “Forse contiene 200 corpi” : Una fossa comune che potrebbe contenere fino a 200 corpi è stata scoperta a Raqqa , l’ex ‘ capitale ’ dell’ Isis nel nord della Siria . A riferirlo all’emittente Al Arabiya è stato un funzionario della città, Abdallah al-Eriane, che ha parlato di circa 50 corpi, tra civili ed estremisti, recuperati finora. La fossa era stata scavata sotto un campo di calcio, vicino all’ospedale in cui i combattenti del sedicente stato ...

