Scontri al confine francese tra polizia e corteo antifascista : Scontri al confine francese tra polizia e corteo antifascista La manifestazione è stata organizzata dai No Tav insieme al movimento Briser les frontieres per protestare contro la presenza di militanti di estrema destra a Nevache, vicino al Colle della Scala. Dopo qualche tensione, la situazione è tornata a ...

Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti : Scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della "rete di solidarietà" è stata fermata dalla gendarmerie d'oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta all'iniziativa degli estremisti di destra contro il transito dei profughi.Continua a leggere

Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti : Scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia sui migranti: scontri tra centri sociali e gendarmeria Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della “rete di solidarietà” è stata fermata dalla gendarmerie d’oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta […]

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : Scontri con la Gendarmeria al confine tra Italia e Francia : scontri al confine alpino tra Italia e Francia a Claviere, dove un gruppo di manifestanti antifascisti ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. La marcia era stata organizzata per protestare contro il movimento Generation Identitaire, che ieri a Nevache, vicino al Colle della Scala, aveva piazzato delle reti anti-profughi. “Andiamo a liberare il confine” hanno scritto su ...

Scontri sul confine Italia-Francia - i manifestanti forzano il blocco della Gendarmerie : Alta tensione sul confine tra Italia e Francia. Un gruppo di No Tav, centri sociali e migranti hanno superato la frontiera, sfondando più volte i cordoni della Gendarmerie e bloccato la statale alle porte di Monginevro, mentre gli estremisti di destra, che ieri con un blitz hanno messo reti anti-profughi, hanno lasciato Nevache. Gli agenti i...

Gaza - 4 morti e più di 600 feriti al confine con Israele nel quarto venerdì consecutivo di Scontri : Aerei contro aquiloni. E in mezzo gli scontri, che hanno provocato finora quattro morti e più di seicento feriti. È ripreso il conflitto tra palestinesi ed esercito israeliano lungo la barriera difensiva del Paese ebraico. In mattinata velivoli israeliani avevano lanciato su Gaza volantini in arabo chiedendo alla popolazione di “evitare di avvicinarsi alla barriera”. Mossa a cui gli attivisti di Gaza hanno risposto stampando altri ...

Striscia di Gaza - Scontri Israele-palestinesi/ Ultime notizie - terzo venerdì di follia : 520 feriti al confine : Striscia di Gaza, nuovi scontri tra Israele e palestinesi nel terzo venerdì consecutivo di manifestazioni nel sangue: Ultime notizie, 520 nuovi feriti e allarme in Occidente(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:33:00 GMT)

Nuovi Scontri al confine tra la Striscia di Gaza e Israele : Va avanti la protesta dei palestinesi nell'ambito della 'Grande marcia del ritorno' organizzata dal movimento islamico di Hamas per sei settimane. Questo è il terzo venerdì di protesta: l'obiettivo è ...

Ancora Scontri al confine di Gaza : Ancora scontri alla barriera di confine tra la Striscia di Gaza e Israele , tra i soldati dello Stato ebraico e le migliaia di palestinesi che si sono radunati per il terzo venerdì della 'Grande ...

Gaza - nuovi Scontri al confine con Israele. Nove palestinesi uccisi - anche un bimbo : Continua a salire il bilancio dei palestinesi morti a Gaza . Negli scontri ripresi da ieri sono Nove i dimostranti che hanno perso la vita. Tra loro anche Yasir Murtaja , il fotoreporter rimasto ...

Gaza - Scontri violentissimi al confine - nove palestinesi uccisi e oltre mille feriti : Un altro venerdì di sangue al confine tra Gaza e Israele: almeno nove palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nei violenti scontri con i manifestanti, che hanno causato...

Striscia di Gaza - Scontri con Israele al confine/ Bilancio drammatico : salgono a 7 le vittime palestinese : Striscia di Gaza, nuovi scontri: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di Israele nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti, gli avvisi da Tel Aviv(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 22:13:00 GMT)

Gaza - Scontri violentissimi al confine - nove palestinesi uccisi e oltre mille feriti : Un altro venerdì di sangue al confine tra Gaza e Israele: almeno nove palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nei violenti scontri con i manifestanti, che hanno causato...

Gaza - nuovi Scontri al confine con Israele : uccisi 7 palestinesi - oltre 1.000 i feriti : Altri 2 palestinesi sono stati uccisi nei violenti scontri in corso tra esercito israeliano e dimostranti palestinesi, portando così il bilancio a 7 morti. Lo riferisce l'agenzia Maan che conferma ad ...