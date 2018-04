Sara Simeoni La vita dopo il ritiro | Oggi insegno alle medie Che tempo che

Sara SIMEONI/ Dal record del salto in alto all’oblio (Che tempo che fa) : Il nome di SARA SIMEONI è conosciuto per un grande traguardo nel s alto in alto . Questa sera l'ex atleta sarà tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:24:00 GMT)

Sara Simeoni - i primi 65 anni oltre l'asticella : la veronese che salì in cima al mondo : Nel 1978 a Brescia portò il record del mondo a 2,01, nessuna si era mai arrampicata così tanto in cielo. Sara, un'italiana, non una tedesca. Una che per allenarsi doveva aspettare che la squadra di ...