Sana | per le autorità pakistane è morta per infarto Liberati padre e fratello

Pakistan - Sana da sgozzata a deceduta per infarto : i giudici hanno subito liberato il padre e fratello : La ragazza aveva un legame con un connazionale nato nel Bresciano e gli arresti dei due familiari erano dovuti all'accusa di omicidio che in 24 ore si è tradotta in morte per infarto. "InPakistan non c'è giustizia. Di certo aveva un biglietto aereo di ritorno per l'Italia" dicono i conoscenti.

Sana - il rifiuto del velo e l’orgoglio dell’agenzia per le pratiche auto : Quel velo che non avrebbe mai portato glielo hanno messo per il funerale. A fiori rossi pallidi come il suo volto da morta. «Ma Sana era italiana. Si sentiva italiana. Voleva sposare un italiano e fare la sua vita qui», racconta Zeshan uno dei pochi amici pachistani che ha voglia di parlare di Sana Cheema, 26 anni il prossimo 5 agosto, morta un pai...

Isola : “Craig si è inventato di Sana pianta una storia per farsi pubblicità” : Nino Formicola contro Craig Warwick: il vincitore dell’Isola difende Franco Terlizzi Nino Formicola a Non succederà più si è davvero lasciato andare clamorose dichiarazioni oggi. L’intervista rilasciata al programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli (in onda su Radio Radio ogni sabato) ha infatti riservato agli ascoltatori diverse sorprese. Uno dei naufraghi ad essere stato preso di […] L'articolo Isola: “Craig si è ...

Sana è stata uccisa da padre e fratello perchè voleva sposare il fidanzato italiano? : Una giovane ragazza pakistana, Sana Cheema, di 25 anni, residente a Brescia, sarebbe stata stata uccisa in patria dal padre e dal fratello, che avrebbero deciso e realizzato l'omicidio dopo aver saputo da lei che voleva sposare un ragazzo italiano. La tragica storia è stata rivelata dal Giornale di Brescia nell'edizione di oggi. La giovane viveva da tempo nella città lombarda, dove aveva compiuto gli studi, che le ...

Sana - Hina e le altre : massacrate perché volevano vivere all'occidentale : Non volevano indossare il velo, rifiutavano un matrimonio combinato, desideravano semplicemente vestire e vivere all'occidentale. Un oltraggio per i loro mariti, fratelli e 'padri padroni'. Una ...

Pakistana uccisa perché vuole sposare un italiano - i precedenti da Hina a Sanaa : Il caso di Sana Cheema , la ragazza Pakistana uccisa oggi nel suo Paese perché intenzionata a sposare un italiano è solo l'ultimo di una lunga serie di drammi aventi come protagoniste giovani donne ...

Sana - 25 anni - uccisa dalla famiglia in Pakistan perché voleva sposare un italiano : Le è costato la vita il desiderio di sposare il fidanzato italiano: una giovane di 25 anni di origini Pakistane, Sana Cheema, residente da anni a Brescia, è stata uccisa in patria dal...

Alimentazione Sana e sport come stile di vita : Melarossa e il suo team di esperti al Villaggio Coldiretti di Bari : L’Alimentazione sana e lo sport come stili di vita per mantenersi in forma e in salute: è questo il filo conduttore della tre giorni di appuntamenti gratuiti che dal 27 al 29 aprile, sul lungomare Imperatore Augusto, a Bari, vedrà Melarossa e il suo team di nutrizionisti e personal trainer protagonisti del Villaggio degli agricoltori di Coldiretti, l’evento dedicato al meglio delle produzioni italiane di qualità, genuine, green e a ...

Viabilità : Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro- LatiSana : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) - Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro – Latisana in direzione Trieste alle 17 e 50 e circolazione in ripresa, anche se con code a tratti in più punti e in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura, istituita poco dopo le 15,00 si è resa necessaria in seguito

Viabilità : Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro- LatiSana : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) – Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro ‘ Latisana in direzione Trieste alle 17 e 50 e circolazione in ripresa, anche se con code a tratti in più punti e in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura, istituita poco dopo le 15,00 si è resa necessaria in seguito a un tamponamento fra 5 mezzi pesanti, accaduto fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Una persona ferita, estratta dalle ...

L’alimentazione Sana prezioso alleato per fermare l’invecchiamento e allungare la vita : L’alimentazione sana prezioso alleato per fermare l’invecchiamento e allungare la vita Lo dimostrano i risultati delle ricerche presentate a Milano in occasione del Forum “La nuova era della nutrizione: dai meccanismi molecolari alla salute umana” Continua a leggere

Crescita integrale per La MoliSana L'America trascina le esportazioni «Il legame col territorio è vincente» : LA STRATEGIA di Crescita continua ad essere supportata anche tramite investimenti , oltre 40 milioni dal 2011, e punta su vari elementi. Il primo è la pasta integrale, una nicchia che sta ...