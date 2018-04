Sana | da sgozzata a morta d' infarto

Pakistan - Sana Cheema sgozzata o morta per infarto?/ Padre e fratello tornano liberi - gli amici : “è omicidio” : Sana Cheema giovane Pakistana morta in patria: sgozzata dal Padre e dal fratello o vittima di un infarto? Giallo sulle sorti della 25enne che voleva sposare un italiano.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Pakistan - Sana da sgozzata a deceduta per infarto : i giudici hanno subito liberato il padre e fratello : La ragazza aveva un legame con un connazionale nato nel Bresciano e gli arresti dei due familiari erano dovuti all'accusa di omicidio che in 24 ore si è tradotta in morte per infarto. "InPakistan non c'è giustizia. Di certo aveva un biglietto aereo di ritorno per l'Italia" dicono i conoscenti.

Sana - morta a 25 anni : «Non è stata sgozzata - è stato infarto». Liberi il padre e il fratello : Sana Cheema è stata uccisa in Pakistan dal padre e dal fratello, colpevole di voler sposare un uomo italiano. A due giorni dalla notizia della morte della 25enne residente a Brescia, dal suo...

SanaA CHEMA SGOZZATA/ Da padre e fratello : c'è un'Italia complice del Pakistan peggiore : Muore SGOZZATA da padre e fratello in Pakistan SANAA Cheema, 25 anni, Pakistana ma residente in Italia da anni. Non le hanno permesso di farsi una vita. SOUAD SBAI

