Salvini tira dritto | Sì alla Flat tax | no uteri in affitto

M5S : 'Meglio il voto che tirare a campare'. Salvini : 'Contro governo tecnico pronto a tutto'. Casellati al Quirinale : 'In politica quando si parla di appoggio esterno si parla di voti per la fiducia; invece per noi questi voti non sono necessari perché M5s e Lega in quanto a numeri sono autosufficienti . Non si ...

A DiMartedì fa troppo caldo. Salvini suda sette camicie. Floris : "Tanto ha chi gliele stira" : Matteo Salvini a Di Martedì ha sudato le sette camicie. Visti gli avvenimenti dell’ultima settimana, la battuta sarebbe fin troppo facile, ma assistendo all’intervista del segretario della Lega su La7 si fatica a trovare una definizione migliore.Trenta minuti di faccia a faccia con Giovanni Floris sono bastati per far sciogliere il leader del centrodestra nel vero senso della parola, con il conduttore che ad un certo punto ha chiesto agli ...

Salvini e Di Maio si tirano indietro - Casellati in pole per l'incarico : ROMA Matteo Salvini ha fatto nuovamente sapere di non essere interessato a ricevere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella. Aprendo all?ipotesi di un nome terzo, il leader della Lega non...

Salvini : 5 Stelle rispettino voto. 'No' a governo alla Monti con tutti dentro per tirare a campare : "Come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso", dice il leader leghista. Il Pd intanto torna a ribadire: tocca a chi ha vinto sbloccare stallo

«Elisa stava stirando la sua camicia». Se Salvini vuole farci capire quanto siamo Salviniani : «Vi do una notizia: Elisa Isoardi stava stirando la sua camicia». E niente, Matteo Salvini ci impone il reset. Ospite di Quinta Colonna, giovedì sera il leader della Lega ha risposto alle critiche arrivate dopo le foto che ritraevano la sua compagna mentre stirava una camicia bianca. In molti avevano infatti accusato Salvini di maschilismo e la Isoardi di «servilismo» nei confronti del suo uomo, specie dopo aver detto, nelle settimane passate, ...

Alla vigilia delle consultazioni nuovo tira e molla Di Maio-Salvini : 'senza FI'. 'No - senza voi' : Non sembra sbloccarsi il braccio di ferro tra Lega e Cinquestelle. Da una parte si accordano per eleggere Molteni a capo della Commissione speciale della Camera. Dall'altra mostrano i muscoli -

Salvini per ora non ritira la querela La Lega vuole le scuse di don Alberto : Molteni apre uno spiraglio al dialogo pur ribadendo che la frase detta da don Alberto è assolutamente fuori luogo perché chiese e pulpiti sono dedicati a Dio e non la politica . © RIPRODUZIONE ...

Elisa Isoardi/ Foto - stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini e si candida per La prova del cuoco : Elisa Isoardi stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini e pubblica la Foto nel suo profilo Instagram: l'ironia dei suoi followers esplode sul web.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:18:00 GMT)

Ed Elisa Isoardi stira la camicia di Salvini : «Un venerdì sera da leoni» per Elisa Isoardi, passato a stirare la camicia di Matteo Salvini. A raccontarlo è la stessa ex modella e conduttrice Rai, che sul suo profilo Instagram posta tre foto che la vedono impegnata a sistemare la camicia del compagno e leader della Lega Nord. La Isoardi era stata criticata qualche settimana fa dopo aver affermato in un’intervista che una donna deve saper «stare nell’ombra» del suo uomo. «Sono quindici ...

Da Di Maio una mossa “anti Salvini” : Gentiloni - la carta per attirare i Dem | : Il leader grillino ai capicorrente Pd: «Stavolta facciamo sul serio». Spiragli dem, ma per trattare chiederanno un suo passo indietro

Salvini : no a governo per tirare a campare - uno vero o votare : Roma, 28 mar. , askanews, Matteo Salvini non è disponibile ad entrare in un governo 'con tutti dentro' e che 'tira a campare', magari per fare la legge elettorale, o si fa un esecutivo che può ...

Silvio Berlusconi - lo sfregio di Di Maio : 'Ti devi ritirare'. E Salvini... Un retroscena-terremoto : Perché Silvio Berlusconi non è mai stato così tanto vicino all'irrilevanza politica come oggi. Scavalcato da Matteo Salvini nel centrodestra e umiliato, perché di umiliazione si deve parlare, dal ...