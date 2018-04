Salvini | Mantengo patti con cittadini non con politici

Salvini : io non mollo nessuno - mantengo fede a voto italiani : Palermo, 18 apr. , askanews, 'Non è il leader della Lega che deve mollare qualcuno. Io mantengo semplicemente fede al voto degli italiani di un mese fa'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo ...

Tramonta l'ipotesi di un'alleanza tra la Lega e il M5S Salvini non molla Silvio - "governo di Centrodestra" "No a strane coalizioni - io mantengo la parola data" : "La squadra con cui ragionare e governare e' quella di centrodestra". Lo afferma Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che puo' governare" Segui su affaritaliani.it