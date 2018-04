Salvini | “Io mantengo i patti con i cittadini | non con i politici”

blogo

(Di domenica 22 aprile 2018) Matteoquesta sera è stato a Monfalcone per un comizio al fianco di Massimiliano Fedriga, candidato alla Presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia e dato dai sondaggi ampiamente in vantaggio sugli avversari. Il leader della Lega ha parlato sia delle questioni locali, sia di quelle nazionali e ha detto:“Avete visto quante telecamere qui a Monfalcone oggi, come la settimana scorsa i giornalisti hanno scoperto l’esistenza del Molise, ora hanno scoperto Monfalcone. Io spero che ci sia questo gemellaggio del cambiamento, perché sono entrambe regioni di sinistra e io vorrei che tanto in Molise stasera quanto in Friuli la settimana prossima si festeggi. Il cambiamento passa anche da qua. Non guardate i sondaggi, ché sembra che Fedriga ha già vinto: non c’è niente di scontato e di già vinto. Fino a domenica prossima battaglia all’ultimo voto per tornare ad aprire gli ospedali, ...