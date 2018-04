Salvini | “Datemi ancora qualche giorno”

meteoweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) Roma, 22 apr. (AdnKronos) – “Datemigiorno, preferisco attendereun poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni. Ci giochiamo il governo per i prossimi 5 anni. Anche se fossero necessari 2 o 3 giorni in più, l’importante è non sbagliare. Noi vogliamo il governo del cambiamento”. Così Matteoa Monfalcone per le regionali in Friuli Venezia Giulia.“Andremo al governo solo se potremo mantenere le nostre promesse: cancellare la Fornero, ridurre le tasse, blindare i confini, la riforma della giustizia” ribadisce. E avverte: “Io mantengo i patti con i cittadini, non con i politici”. Tra le cose da realizzare, c’è quella di portare a “500 euro quella vergogna delle pensioni di invalidità civile a 278 euro al mese”. In un altro passaggio del suo intervento il leader della Lega ...